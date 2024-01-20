به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی بر اهتمام بیشتر استانها برای اجرای مصوبات کمیسیون ایمنی راههای کشور تأکید کرد و گفت: رفع نقاط پرحادثه باید بهصورت هدفمند انجام شود و میزان کاهش تصادفات قبل و پس از اصلاح مقایسه شود تا اثربخشی آن را بتوان اندازهگیری کرد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه روند تصادفات در ماه آذر کاهشی بوده است، افزود: در دو ماه طلایی بهمن و اسفند، با توجه به مناسبات و اعیاد پیش رو، سفرهای متعددی نیز در این ایام انجام خواهد شد بنابراین باید نسبت به کاهش نرخ رشد تصادفات جادهای اهتمام ویژه داشت. فراخوان نصب دوربینهای ثبت تخلفات در جادهها ظرف دو هفته آتی انجام شود تا از همه ظرفیتها برای تقویت این حوزه در کوتاهترین زمان ممکن بهرهمند شویم.
آمادگی دستگاههای امدادی از دیگر موارد مورد تأکید وزیر راه و شهرسازی برای اقدامات پیشگیرانه از تصادفات بود و گفت: باید جلسات ثابت تا پایان سال داشته با حضور جدی این دستگاهها برگزار شود.
تشکیل کمیته ویژه برای تقویت بانک اطلاعاتی تصادفات رانندگی
بذرپاش با تأکید بر تقویت بانک اطلاعاتی در خصوص جزئیات تصادفات گفت: باید برای این منظور کمیته ویژه متشکل از سازمان راهداری، پلیس راه و سایر دستگاهها تشکیل شود. تا پایان سال هر هفته جلسه ایمنی راهها توسط استانها و با حضور معاون عمرانی استانداران برگزار شود.
وزیر راه و شهرسازی ضمن قدردانی از اقدامات انجام شده توسط سازمان راهداری و دستگاههای مرتبط برای اصلاح ۸۷۸ نقطه حادثهخیز، بر انجام اقدامات جدیتر برای رفع این نقاط تأکید کرد.
در ادامه این جلسه گزارشی از اقدامات سازمان راهداری و حملونقل جادهای در خصوص طرح زمستانی و آمادگی دستگاههای امدادی ارائه و طی آن اعلام شد که برنامه نصب و ارتقای ۲ هزار سامانه هوشمند حملونقل تا پایان سال آینده اجرا میشود.
نظر شما