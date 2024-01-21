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۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۱۷

خوشمزه با طعم ویوا

خوشمزه با طعم ویوا

جشنواره  خوشمزه های پنج شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۲ به میزبانی رستوران ویوا در کنار آبنوای ایران‌مال برگزار شد.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، یکصد نوجوانان شرکت کننده در این جشنواره پخت پیتزا را فرا گرفتند و سپس به بیست گروه پنج نفره گروه تقسیم شدند و پیتزاهای خودشان را طراحی کردند و پختند. در پایان به انتخاب هیئت داوران بهترین پیتزاها معرفی شدند و جوایزی به آنان تعلق گرفت.

خوشمزه با طعم ویوا

گروه اول این مسابقه دنیا بدرلو، آرسام کهنسال، کیان کاردان، ایلیکان کاردان و سامیار صحتی تشکیل می‌دادند. مشاوره بهداشت غذا از دیگر برنامه‌های پنج شنبه خوشمزه بود که با هدف افزایش آگاهی خانواده‌ها از اصول تغذیه برگزار شد.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.

کد مطلب 6000121

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