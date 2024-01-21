خوشمزه با طعم ویوا

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، یکصد نوجوانان شرکت کننده در این جشنواره پخت پیتزا را فرا گرفتند و سپس به بیست گروه پنج نفره گروه تقسیم شدند و پیتزاهای خودشان را طراحی کردند و پختند. در پایان به انتخاب هیئت داوران بهترین پیتزاها معرفی شدند و جوایزی به آنان تعلق گرفت.

گروه اول این مسابقه دنیا بدرلو، آرسام کهنسال، کیان کاردان، ایلیکان کاردان و سامیار صحتی تشکیل می‌دادند. مشاوره بهداشت غذا از دیگر برنامه‌های پنج شنبه خوشمزه بود که با هدف افزایش آگاهی خانواده‌ها از اصول تغذیه برگزار شد.

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