توضیحات طحان نظیف درباره ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفت

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در صدمین گزارش از سلسله گزارشهای خود به مردم در کانال شخصیاش در «بله»، عمدهترین ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به برنامه هفتم را تشریح کرد که متن این گزارش به شرح زیر است:
لایحه «برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» پس از بررسی در شورای نگهبان، اخیراً به مجلس بازگردانده شد
بررسی این لایحه که پیش از تصویب نهایی آن و بر اساس نسخههای غیررسمی در شورای نگهبان آغاز شده بود و تا روزهای قبل ادامه داشت، از جهت تعداد جلسات شورا و گزارشات کارشناسی تهیه شده توسط پژوهشکده شورای نگهبان کمنظیر است. شورای نگهبان برای بررسی این مصوبه ۵۴ جلسه فشرده و پیاپی، گاه در سه نوبت صبح، ظهر و شب، برگزار کرد که طی آن مواد مصوبه به دقت مورد بررسی قرار گرفت. در کنار جلسات شورا، مجمع مشورتی فقهی نیز گزارشات خود را به شورا ارسال میداشت و پژوهشکده شورای نگهبان نیز جلسات متعددی با ذینفعان، کارشناسان و نهادهای مرتبط برگزار کرد و در نتیجه این جلسات و بررسی کارشناسان پژوهشکده نزدیک به ۷۰۰ صفحه گزارش کارشناسی در خصوص احکام برنامه هفتم آماده گردید که مورد توجه و استفاده اعضای شورای نگهبان قرار گرفت.
عمده ابهامات و مغایرتهای این لایحه که در موارد متعددی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است، عبارتند از:
الف) عدم تعریف اصطلاحات جدید
یکی از ابهامات رایج شورای نگهبان در این مصوبه، روشن نبودن تعریف برخی مفاهیم و اصطلاحات به کار رفته در مصوبه است. شورای نگهبان به دلیل فقدان تعریف قانونی و روشن نبودن مصادیق این مفاهیم و اصطلاحات آنان را واجد ابهام شناخته است. مفاهیمی مانند «کیفیت دارایی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» در جز (۳) بند (ب) ماده (۸)، «اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)» در جز (۱) بند (ث) ماده (۱۰)، «الگوی (مدل) مالی» در جز (۱) بند (الف) ماده (۵۴) و «داراییهای نامشهود» در بند الحاقی (۱) ماده (۶۶) از این جملهاند.
ب) مشخص نبودن نسبت احکام با اختیارات سایر مراجع قانونی
از دیگر ابهامات شورای نگهبان نسبت به این مصوبه، روشن نبودن نسبت میان برخی از احکام آن با صلاحیت سایر نهادهای قانونی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و ستاد کل نیروهای مسلح است. به طور مثال چون مشخص نبود که احکام مذکور در فصل ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه با توجه به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام میشود یا خیر، واجد ابهام شناخته شد. همچنین نسبت احکام موجود در بند (ب) و بند الحاقی (۳) ماده (۶۵) با مفاد «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب شورای عالی فضای مجازی مشخص نبود که از این حیث شورای نگهبان آن را واجد ابهام دانست.
ج) واگذاری اختیار قانونگذاری به نهادهایی غیر از مجلس
به استناد قانون اساسی، قانونگذاری از صلاحیتهای انحصاری مجلس بوده و قابل تفویض به نهادی دیگر نیست. در بخشهای مختلف مصوبه بدون تعیین ضوابط تقنینی لازم برخی موضوعات به قوهمجریه واگذار شده بود و از این جهت مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد. به طور مثال در تبصره بند خ ماده (۹) تعیین ضوابط تأسیس و فعالیت کانونهای صندوقهای قرضالحسنه به صورت مطلق به شورای پول و اعتبار واگذار شده بود. در بند پ ماده (۱۶) تعیین استاندارد میزان اموال غیر منقول مورد نیاز دستگاههای اجرایی به صورت مطلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض شده بود. در بند پ ماده (۴۰)، زمان قطع موقت سهمیه آب چاههای کشاورزی بدون تعیین ضابطه و به صورت مطلق به هیأت وزیران واگذار شده بود که تمام موارد مذکور مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شدند.
د) ابهام در ضوابط و معیارها
یکی از پرتکرارترین ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه، عدم تعیین چارچوبهای ضوابط پیشبینی شده در مصوبه است. به طور مثال در بند الف ماده ۶، شرایط و معیارهای تأیید یا رد صلاحیت مؤسسات، نهادها و شرکتهای ارائهدهندهی خدمات توسعه کسبوکار مشخص نشده بود. یا در بند ت ماده (۳۳) ویژگیها، شرایط و ضوابط «مناطق گلخانهای بزرگ مقیاس» مشخص نشده بود یا در جز ۱ بند ت ماده (۴۰) شرایط و ماهیت فعالیت «تشکلهای بهرهبرداران» مبهم بود. همچنین در جز ۴ بند الف ماده (۶۹) شرایط و ضوابط اعطای مجوز کارورزی سلامت الکترونیکی به شرکتهای دارای صلاحیت تعیین تکلیف نشده بود. تمام این موارد برای رفع ابهام توسط مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر شورای نگهبان منعکس شدند.
همچنین مجلس در بخشهای مختلف مصوبه احکامی به لایحه دولت اضافه کرده بود که اجرای برخی از احکام اضافه شده، منجر به افزایش هزینههای عمومی میشد و از این حیث مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی بود. اما با توجه به حکم بند ب ماده (۱۱۸)، احکامی که منجر به افزایش هزینههای عمومی میشود در حدودی که منابع لازم آن توسط دولت در لوایح بودجه سنواتی پیشبینی شود، اجرا میشود. لذا شورای نگهبان اظهارنظر در رابطه با احکامی که منجر به افزایش هزینههای عمومی میشود را به مراحل بعدی و بعد از تعیین تکلیف نهایی این بند موکول کرد.
