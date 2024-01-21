به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین کثیرلو عصر یکشنبه در جلسه فوق‌العاده دادستان‌های حوزه‌های قضائی تابعه استان اردبیل، با تبریک و تسلیت شهادت سرداران مدافع حرم در حمله اخیر رژیم صهیونیستی در سوریه، اظهار کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران بر ۲ پایه اسلامیت و مردمی بودن استوار است و انتخابات بهترین تجلی مراجعه نظام به رأی و نظر مردم است.

وی تصریح کرد: دشمنان نظام اسلامی همواره در حال توطئه و ضربه زدن به این ۲ پایه بوده و در تلاش هستند تا با دلسرد کردن مردم از حضور در پای صندوق‌های رأی، مردمی بودن نظام اسلامی را به چالش بکشند.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل با تاکید بر لزوم برنامه‌ریزی مناسب و مهیا کردن کلیه لوازم برگزاری انتخابات گفت: امنیت در طول برگزاری انتخابات خط قرمز تشکیلات قضائی استان بوده و دادستان‌های حوزه‌های قضائی استان به شدت با برهم‌زنندگان امنیت روانی شهروندان مطابق قانون برخورد خواهند کرد.

حجت‌الاسلام کثیرلو همچنین با اشاره به ضرورت بی‌طرفی عوامل اجرایی در انتخابات افزود: انتخاب افراد بی‌طرف و توانمند در هیأت‌های اجرایی از مسائل مهم در برگزاری انتخابات سالم است که باید با نهایت دقت نظر این افراد انتخاب شوند.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت رسانه‌ها و فضای مجازی در راستای حفظ امنیت روانی جامعه خاطرنشان کرد: نهادهای مربوطه تلاش کنند تا با نگاه قانونی از بروز تخلفات و جرایم در حوزه رسانه و فضای مجازی جلوگیری کنند.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل بیان کرد: در مرحله بعد زمینه لازم را برای استفاده از ظرفیت بالای آن برای ترغیب آحاد مردم استان برای شرکت در انتخابات مهیا کنند.