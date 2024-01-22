به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه عبری زبان هاآرتص گزارش داد: نزدیک به ۸۰ هزار شهرک نشین که پیش از این در نزدیکی مرزهای لبنان زندگی می‌کردند از آغاز جنگ علیه نوار غزه از این منطقه‌ها تخلیه شده اند.

نتایج یک نظرسنجی که توسط مرکز پژوهش‌های منطقه‌ای در دانشکده «تل حی» انجام شده نشان می‌دهد که ۴۰ درصد از شهرک نشینان صهیونیست اعلام کرده اند حتی بعد از پایان جنگ نیز به این منطقه‌ها برنمی گردند.

بر اساس گزارش روزنامه هاآرتص، بیشتر جوانان ساکن این بخش‌ها به محض مشاهد یک حادثه امنیتی منطقه‌های مذکور را ترک می‌کنند. نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که ساکنان الجلیل شرقی حتی بعد از تحقق امنیت کامل در این منطقه به آن برنمی گردند.

در این گزارش آمده است که مسوولان شهرک‌های صهیونیست نشین در مرزهای نزدیک به لبنان نسبت به وقوع یک بحران جمعیت شناختی در این منطقه‌ها با پایان جنگ علیه نوار غزه نگران هستند.

همچنین در راستای تشدید بحران‌های داخلی، رسانه‌های عبری زبان گزارش داده‌اند که از زمان حمله هفت اکتبر به بعد هزاران کسب و کار در بخش‌های شمالی مجاور مرز لبنان تعطیل شده‌اند.

همزمان با تشدید تنش‌ها در مرز لبنان و فلسطین اشغالی نیز شهردار حیفا اعلام کرد که ساکنان باید در صورت شروع جنگ با لبنان مواد غذایی به اندازه کافی تهیه کنند و اعلام این موضوع به تشدید نگرانی ساکنان بخش‌های شمالی منجر شده است.

وب سایت عبری زبان والا نیز تایید کرده است که طرح پناه دادن به ۱۰۰ هزار نفر از ساکنان بخش‌های شمالی و تخلیه آن‌ها در سایه تشدید تنش احتمالی با حزب الله هم اکنون در حال اجرا است و مقامات تل آویو تلاش دارند تا این ۱۰۰ هزار نفر را از بخش‌های مرزی نزدیک به لبنان دور کنند.