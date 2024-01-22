تلاش یک حزب صهیونیست برای برکناری کابینه نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که حزب کار این رژیم قصد دارد برای اعطای رأی عدم اعتماد به کابینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اقدام کند.

این طرح حزب کار رژیم صهیونیستی به دلیل ناکارآمدی کابینه نتانیاهو و عدم تحقق اهداف از پیش اعلام شده به ویژه شکست در بازگرداندن اسرای صهیونیست از نوار غزه انجام می‌شود.

این در حالی است که رسانه‌های عبری زبان گزارش داده اند جریان مخالف در رژیم صهیونیستی درخواست خود را برای برکناری کابینه نتانیاهو از پارلمان پس گرفته اند. آن‌ها مدعی شده اند که این اقدام در بحبوحه جنگ نباید صورت پذیرد اما حزب «اینجا آینده» اعلام کرده که در صورت عدم ایجاد تغییرات در بودجه، مجدداً درخواست خود را برای برکناری کابینه نتانیاهو ارائه خواهد داد.

درخواست‌های ساکنان اراضی اشغالی در کنار سیاسیون صهیونیست مبنی بر لزوم برکناری نتانیاهو از زمان آغاز جنگ علیه نوار غزه تاکنون افزایش یافته است. روزنامه هاآرتص پیشتر خواهان برکناری فوری نتانیاهو شده بود چرا که باقی ماندن وی در قدرت خطرناک است.

رسانه‌های اسرائیلی روز گذشته از درگیری در جلسه کابینه نتانیاهو در جریان یک جلسه امنیتی خبر دادند. همچنین گزارش شده است در این جلسه وزرای نتانیاهو بر سر هم فریاد زده‌اند.

پیشتر گزارش شده بود که نتانیاهو، نخست وزیر و گالانت وزیر جنگ در جلسه کابینه به ناگهان از نشست خارج شده‌اند.