شرایط غزه در بدترین حالت قرار دارد/ خواهان راهکار دو-دولتی هستم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، جوزف بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز دوشنبه و پیش از نشست وزرای خارجه این اتحادیه در جمع خبرنگاران اعلام کرد درباره مسئله فلسطین نه به دنبال فرآیند صلح که راه‌حل دو-دولتی را پیگیری می‌کند.

وی دراین‌باره گفت: از این به بعد من درباره فرایند صلح صحبت نخواهم کرد، خواهان فرایند راه‌حل دو-دولتی هستم.

مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچین درباره شرایط وخیم مردم فلسطین در نوار غزه افزود: شرایط انسانی در نوار غزه که هم‌اکنون به علت جنگ اسراییل علیه حماس تحت محاصره قرار دارد، نمی‌تواند از این بدتر باشد.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد هم روز یکشنبه اسراییل را به دلیل کشتار «دلخراش» غیرنظامیان فلسطینی در غزه محکوم کرد و مخالفت نتانیاهو (نخست وزیر اشغالگران قدس) با طرح تشکیل دولت فلسطین را غیرقابل قبول خواند.

دبیرکل سازمان ملل متحد در سخنرانی نشست گروه ۷۷+ چین که در کامپالا، پایتخت اوگاندا برگزار شد، گفت: عملیات نظامی (رژیم) اسراییل باعث تخریب گسترده و کشتار غیرنظامیان در مقیاسی بی سابقه در دوران دبیرکلی من شده است. این موضوع دلخراش است و کاملاً غیرقابل قبول است. ما باید تمام تلاش خود را به منظور جلوگیری از گسترش درگیری‌ ها در سراسر منطقه خاورمیانه (غرب آسیا) انجام دهیم.

به گفته مقامات بهداشتی غزه در روز یکشنبه، این حملات تا کنون بیش از ۲۵ هزار فلسطینی را کشته و بخش قابل توجهی از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر ساکن این منطقه را نیز از خانه‌های خود آواره کرده است.

به گزارش شبکه تلویزیونی یورو نیوز، آنتونیو گوترش اضافه کرد که امتناع از پذیرش «راه حل دو دولتی» برای اسراییلی‌ها و فلسطینی ها، کاملاً غیرقابل قبول است و گفت که انکار حق فلسطینی‌ ها برای داشتن یک کشور، تنها باعث طولانی‌تر شدن این درگیری می‌ شود و آن را به تهدیدی بزرگ برای صلح و امنیت جهانی تبدیل می‌ کند.

سران و مقامات ارشد ده‌ها کشور از جمله آفریقای جنوبی، ایران، چین، ترکیه، کوبا، هند، ویتنام در نشست در کامپالا حضور دارند. گروه ۷۷+ چین گروهی متشکل از ۱۳۴ کشور در حال توسعه است که از منافع مشترک کشورهای جنوب جهان حمایت می کند.