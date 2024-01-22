به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی کشور در حکمی مجید زین‌العابدین را به عنوان دبیر سی و ششمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان منصوب کرد.

متن حکم محمد خزاعی برای این رویداد به این شرح است:

«برادر ارجمند جناب آقای مجید زین العابدین

نظر به تعهد، تخصص و تجربه ارزشمند جنابعالی در مدیریت فرهنگی هنری به موجب این حکم به عنوان «دبیر سی و ششمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان» منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و با عنایت به برنامه‌های راهبردی سازمان سینمایی در زمینه برنامه‌ریزی و پیشبرد امور اجرایی، محتوایی و سینمایی این دوره جشنواره موفق باشید. توجه به محورهای ذیل مورد تاکید است:

۱ – امعان نظر به محورهای «اخلاق، آگاهی و امید» به عنوان راهبرد مشترک همه جشنواره‌های سازمان سینمایی

۲ – زمینه‌سازی جهت ارتقا کمی و کیفی تولیدات و غنای محتوایی سینمای کودک و نوجوان

۳ – حفظ و ارتقا جایگاه بین‌المللی جشنواره به عنوان یکی از جشنواره‌های مهم در سینمای کودک و نوجوان دنیا

۴ – بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های ملی به همراه ظرفیت‌های استان اصفهان جهت ارتقا و گستردگی جشنواره و با هدف ایجاد نشاط اجتماعی و مخاطبان کودک و نوجوان

۵ – مشارکت گسترده اهالی سینمای کودک و نوجوان، منتقدان و اصحاب رسانه، جوانان متعهد و متخصص این عرصه و فعالان حوزه کودک و نوجوان

۶ – توجه ویژه به ظرفیت‌های استان اصفهان به لحاظ زیرساخت، منابع و میزان مشارکت و تعامل در زمینه تولید و میزبانی و مشارکت در این رویداد مهم هماهنگی، همکاری و همراهی مؤسسات و معاونت‌های سازمان و برگزاری هر چه باشکوه‌تر جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان

موفقیت جنابعالی و همکاران را از خداوند منان مسالت دارم.»

مجید زین‌العابدین مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل است و از جمله سوابق مدیریتی و اجرایی وی می‌توان به مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر عامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی، رئیس شبکه‌های یک، سه و پنج سیما، دبیر شورای اتاق فکر سینما در رسانه ملی، رئیس شورای سیاست‌گذاری ورزش صداوسیما، رئیس شورای اقتصاد رسانه ملی، دبیر ستاد رسانه‌ای مکتب شهید سلیمانی، دبیر بخش فیلم و سریال سومین و چهارمین جشنواره جام جم، عضو شورای عالی سیاستگذاری جشنواره‌های تلویزیونی جام جم، عضو شورای عالی سیاست‌گذاری جشنواره‌های مراکز استان‌های صداوسیما، قائم مقام ستاد رسانه‌ای رونق تولید در رسانه ملی و دستیار وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اشاره کرد.