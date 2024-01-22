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۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۱۱

انتصاب دبیر سی و ششمین دوره جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان

انتصاب دبیر سی و ششمین دوره جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان

رییس سازمان سینمایی کشور در حکمی دبیر سی و ششمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی کشور در حکمی مجید زین‌العابدین را به عنوان دبیر سی و ششمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان منصوب کرد.

متن حکم محمد خزاعی برای این رویداد به این شرح است:

«برادر ارجمند جناب آقای مجید زین العابدین

نظر به تعهد، تخصص و تجربه ارزشمند جنابعالی در مدیریت فرهنگی هنری به موجب این حکم به عنوان «دبیر سی و ششمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان» منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و با عنایت به برنامه‌های راهبردی سازمان سینمایی در زمینه برنامه‌ریزی و پیشبرد امور اجرایی، محتوایی و سینمایی این دوره جشنواره موفق باشید. توجه به محورهای ذیل مورد تاکید است:

۱ – امعان نظر به محورهای «اخلاق، آگاهی و امید» به عنوان راهبرد مشترک همه جشنواره‌های سازمان سینمایی

۲ – زمینه‌سازی جهت ارتقا کمی و کیفی تولیدات و غنای محتوایی سینمای کودک و نوجوان

۳ – حفظ و ارتقا جایگاه بین‌المللی جشنواره به عنوان یکی از جشنواره‌های مهم در سینمای کودک و نوجوان دنیا

۴ – بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های ملی به همراه ظرفیت‌های استان اصفهان جهت ارتقا و گستردگی جشنواره و با هدف ایجاد نشاط اجتماعی و مخاطبان کودک و نوجوان

۵ – مشارکت گسترده اهالی سینمای کودک و نوجوان، منتقدان و اصحاب رسانه، جوانان متعهد و متخصص این عرصه و فعالان حوزه کودک و نوجوان

۶ – توجه ویژه به ظرفیت‌های استان اصفهان به لحاظ زیرساخت، منابع و میزان مشارکت و تعامل در زمینه تولید و میزبانی و مشارکت در این رویداد مهم هماهنگی، همکاری و همراهی مؤسسات و معاونت‌های سازمان و برگزاری هر چه باشکوه‌تر جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان

موفقیت جنابعالی و همکاران را از خداوند منان مسالت دارم.»

مجید زین‌العابدین مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل است و از جمله سوابق مدیریتی و اجرایی وی می‌توان به مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر عامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی، رئیس شبکه‌های یک، سه و پنج سیما، دبیر شورای اتاق فکر سینما در رسانه ملی، رئیس شورای سیاست‌گذاری ورزش صداوسیما، رئیس شورای اقتصاد رسانه ملی، دبیر ستاد رسانه‌ای مکتب شهید سلیمانی، دبیر بخش فیلم و سریال سومین و چهارمین جشنواره جام جم، عضو شورای عالی سیاستگذاری جشنواره‌های تلویزیونی جام جم، عضو شورای عالی سیاست‌گذاری جشنواره‌های مراکز استان‌های صداوسیما، قائم مقام ستاد رسانه‌ای رونق تولید در رسانه ملی و دستیار وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اشاره کرد.

کد مطلب 6001557
عطیه موذن

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