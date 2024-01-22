پیام تسلیت رییس جمهور در پی درگذشت مادر شهیدان ثابت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رییس جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت مرحومه حاجیه خانم سکینه یاری مادر بزرگوار شهیدان والامقام محمود، محمد و ابوالقاسم ثابت، گفت: این مادر صبور و فداکار که در سایه ایمان و ارادت خالصانه به خاندان عصمت و طهارت علیهمالسلام، فرزندانی رشید تربیت و در راه دفاع از انقلاب و پاسداری از میهن اسلامی تقدیم کرد، همواره در یاد و خاطر مردم قدرشناس این مرز و بوم باقی خواهد ماند.
متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است؛
بسمالله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
درگذشت حاجیه خانم سکینه یاری، مادر بزرگوار دلیرمردان دوران دفاع مقدس، شهیدان محمود، محمد و ابوالقاسم ثابت، موجب تأثر خاطر شد.
این مادر صبور و فداکار که در سایه ایمان و ارادت خالصانه به خاندان عصمت و طهارت علیهمالسلام، فرزندانی رشید تربیت و در راه دفاع از انقلاب و پاسداری از میهن اسلامی تقدیم کرد، همواره در یاد و خاطر مردم قدرشناس این مرز و بوم باقی خواهد ماند.
اینجانب مصیبت وارده را به مردم شریف استان فارس و خانواده محترم آن مرحومه تسلیت میگویم و از درگاه خدای رحمان برای ایشان علو درجات و حشر با فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگان معزز صبر و سلامتی مسئلت دارم.
سید ابراهیم رئیسی
رئیس جمهوری اسلامی ایران
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