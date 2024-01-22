  1. استانها
  2. گیلان
۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۵۸

رییس پلیس آگاهی گیلان:

۲۹۲ سارق در گیلان دستگیر شدند/ اعتراف به ۴۹۸ فقره سرقت

۲۹۲ سارق در گیلان دستگیر شدند/ اعتراف به ۴۹۸ فقره سرقت

رشت- رییس پلیس آگاهی گیلان از دستگیری ۲۹۲ سارق طی یک ماه گذشته در استان خبر داد و گفت: سارقان به ۴۹۸ فقره انواع سرقت اعتراف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا حدادی پیشگیری و مقابله با سرقت را نیازمند عزم جدی و جمعی همه سازمان‌ها و نهادها و مسوولیت‌پذیری مردم با مراقبت از اموال و حذف زمینه‌های وقوع جرم عنوان کرد و گفت: با برنامه‌ریزی دقیق، احساس مسؤولیت و همچنین تجزیه و تحلیل جرایم می‌توان ضریب امنیتی را بالا برد و فضا را برای مجرمان به خصوص سارقان ناامن کرد.

رئیس پلیس آگاهی استان گیلان با بیان اینکه با انجام تحقیقات و اقدامات پلیسی و در عملیات‌های جداگانه در یک ماه گذشته ۲۹۲ سارق در سطح استان گیلان دستگیر شد، افزود: بر اساس تحقیقات انجام شده سارقان به ۴۹۸ فقره انواع سرقت عادی اعتراف کردند.

این مقام انتظامی بیان داشت: سارقان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.

سرهنگ حدادی در پایان عدم رعایت نکات حفاظتی را مهمترین عامل سوءاستفاده سارقان عنوان کرد و اذعان‌داشت: یکی از اصلی‌ترین و مهمترین اولویت‌های پلیس، برخورد با جرایم به خصوص سرقت و پیشگیری از وقوع آن است که این مهم با تلاش شبانه‌روزی کارکنان انتظامی به جد دنبال می‌شود.

کد مطلب 6001831

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها