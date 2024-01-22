۲۹۲ سارق در گیلان دستگیر شدند/ اعتراف به ۴۹۸ فقره سرقت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا حدادی پیشگیری و مقابله با سرقت را نیازمند عزم جدی و جمعی همه سازمان‌ها و نهادها و مسوولیت‌پذیری مردم با مراقبت از اموال و حذف زمینه‌های وقوع جرم عنوان کرد و گفت: با برنامه‌ریزی دقیق، احساس مسؤولیت و همچنین تجزیه و تحلیل جرایم می‌توان ضریب امنیتی را بالا برد و فضا را برای مجرمان به خصوص سارقان ناامن کرد.

رئیس پلیس آگاهی استان گیلان با بیان اینکه با انجام تحقیقات و اقدامات پلیسی و در عملیات‌های جداگانه در یک ماه گذشته ۲۹۲ سارق در سطح استان گیلان دستگیر شد، افزود: بر اساس تحقیقات انجام شده سارقان به ۴۹۸ فقره انواع سرقت عادی اعتراف کردند.

این مقام انتظامی بیان داشت: سارقان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.

سرهنگ حدادی در پایان عدم رعایت نکات حفاظتی را مهمترین عامل سوءاستفاده سارقان عنوان کرد و اذعان‌داشت: یکی از اصلی‌ترین و مهمترین اولویت‌های پلیس، برخورد با جرایم به خصوص سرقت و پیشگیری از وقوع آن است که این مهم با تلاش شبانه‌روزی کارکنان انتظامی به جد دنبال می‌شود.