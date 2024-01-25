هراز بازگشایی شد/لزوم پرهیز از سفرهای غیرضرور

سرهنگ ایرج کهریزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محور هراز که از شامگاه چهارشنبه به علت برف و کولاک شدید بسته شده بود، با تلاش پلیس و راهداری بازگشایی شد.

وی در خصوص وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی شرق استان تهران نیز گفت: محور فیروزکوه در مسیر جنوب به شمال در محدوده گیلاوند سنگین و تردد در محور هراز پر حجم اما روان گزارش شده است.

رئیس پلیس راه شرق استان تهران گفت: در دیگر محورهای مواصلاتی شرق استان تهران در حال حاضر تردد روان است.

وی افزود: در محورهای کوهستانی شرق استان تهران نیز شاهد بارش برف و باران هستیم و بر همین اساس از مردم می‌خواهیم، از سفرهای غیر ضروری به محورهای مواصلاتی کوهستانی در شرق این استان پرهیز کنند و در صورت ورود به این محورها نیز تجهیزات زمستانی مانند زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.