انقلاب اسلامی، مردمی ترین انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید جواد خاضع عصر شنبه در شورای اداری شهرستان کهگیلویه افزود: مهم‌ترین ویژگی انقلاب اسلامی، ماهیت دینی آن است که نسبت به انقلاب‌های دیگر آن را متمایز می‌کند

وی بیان داشت: امتیاز دیگر انقلاب اسلامی، رهبری الهی و پیامبرگونه امام راحل ره و پس از آن مقام معظم رهبری است.

خاضع با بیان اینکه امام منادی معنویت بود و روحی جدید برای جهان بی روح در عصر حاضر شد، گفت: قبل از انقلاب عملاً ما تحت سلطه غرب بودیم و اکنون پشت مرز اسرائیل هستیم.

وی افزود: دشمن تلاش می‌کند که القا کند که دین نمی‌تواند جامعه را اداره کند و با وجود همه فشارها، تهدیدها، فتنه‌ها و محرومیت‌های قبل از انقلاب و تحریم‌های شدید ۴۵ سال است که دین جامعه را اداره کرده است.

خاضع تصریح کرد: ایام الله دهه فجر فرصت مناسبی است تا به سوالات و شبهات مردم پاسخ داده شود و جشن دهه فجر باید بازتاب دهنده ارزش‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی و امید آفرین بوده و تلاش شود در راستای مشارکت حداکثری در انتخابات، جشن‌ها پیوست انتخاباتی داشته باشند.

وی افزود: طبق تقسیمات کشوری ۲۷ کمیته در ستاد دهه فجر کهگیلویه و بویراحمد تشکیل شد که شامل کمیته‌های اطلاع رسانی، اصناف و بازاریان، هیئت‌های مذهبی، ایثارگران، دانشجویی، روستایی و عشایری، بانوان، کارگری، فرهنگی و هنری و دیگر کمیته‌ها است.