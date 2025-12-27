برگزاری مراسم گرامیداشت یوم الله ۹ دی کهگیلویه و بویراحمد

حجت‌الاسلام سید جواد خاضع در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به در پیش بودن یوم الله ۹ دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، اظهار کرد: ۹ دی، یادآور پشتیبانی هوشمندانه و آگاهانه ملت غیور ایران از آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی و رهبری آن است که با بینش عمیق خود، توطئه‌های دشمن را خنثی و راه نفوذ فتنه‌گران را مسدود کرد.

وی با بیان اینکه درس‌های بزرگی از فتنه ۸۸ و دیگر حوادث گرفتیم، افزود: در همه این مقاطع، از بهمن ۵۷ تا امروز، اتحاد و انسجام ملی رمز عبور ما از تمامی فتنه‌ها و دسیسه‌ها بوده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: در فتنه ۸۸ دشمن کوشید مردم را به بهانه‌های واهی به خیابان بکشند اما با راهبری رهبر معظم انقلاب اسلامی هم در فتنه ۸۸ و هم جنگ ۱۲ روزه باعث شد بتوانیم از این بحران‌ها عبور کنیم.

وی دشمن پس از ناکامی در جنگ نظامی ۱۲ روزه به جنگ شناختی روی آورده است، ادامه داد: اتحاد مقدس که در جنگ ۱۲ روزه و دیگر صحنه‌ها باعث شکست دشمن شد، امروز نیز کلید پیروزی در این میدان جدید است.

حجت‌الاسلام خاضع تاکید کرد: دشمن می‌کوشد با جنگ روانی و نشر اخبار کذب، انسجام ملی ما را تهدید کند، اما آگاهی، بصیرت و وحدت کلمه مردم، همچون دژی محکم در برابر این تهاجمات ایستاده است.

وی با بیان اینکه مراسم بزرگداشت یوم الله ۹ دی همزمان با کشور در سراسر استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار می‌شود، گفت: مراسم گرامیداشت یوم‌الله ۹ دی با حضور مردم انقلابی و بصیر یاسوج، روز سه‌شنبه ساعت ۹:۳۰ در مصلی امام خمینی (ره) با سخنرانی حجت‌الاسلام شیرازی «رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا» برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: حضور پرشور عموم مردم، جلوه‌ای دیگر از همبستگی ملی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی خواهد بود.