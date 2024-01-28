۲۰ هزار کاربر چینی قربانی کلاهبرداری وام با اپل آی دی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، اخیرا مقامات چینی در رابطه با کلاهبرداری «وام اپل آی دی» افراد متعددی را دستگیر کردند. این کلاهبرداری کاربران آیفون را هدف گرفته و در حقیقت نشان دهنده چالش فزاینده کلاهبرداری آنلاین و اهمیت حفاظت از هویت های دیجیتال است.

در این کلاهبرداری، مجرمان صاحبان آیفون را فریب می دادند تا در ازای وام «اپل آی دی» خود را فاش کنند. کلاهبرداران از این آی دی ها سواستفاده می کردند، قربانیان را با نرخ های سود بالا و افشای اطلاعات خصوصی در صورت عدم پرداخت مبالغ تهدید می کردند. این مشکل بسیار حیاتی بود زیرا حریم خصوصی و امور مالی افراد را به خطر می اندازد.

مقامات بیش از ۴۰ فرد را در رابطه با این کلاهبرداری ها دستگیر کردند که بیش از ۲۰ هزار قربانی در ۲۱ ایالت چین داشت. این عملیات گسترده نشان دهنده تهدید جدی برای سرقت هویت دیجیتال افراد است.

برخی از کلاهبرداران از نام خانوادگی تیم کوک( مدیر ارشد اجرایی اپل) برای اعتبار بخشیدن به طرح های مجرمانه خود استفاده می کردند. جزییات این عملیات های مجرمانه نشان می دهد چطور کلاهبرداران اعتماد افراد را به بازی می گرفتند.

در چین از هر ۵ نفر یک فرد آیفون دارد و ریسک چنین کلاهبرداری هایی بسیار بالا است.