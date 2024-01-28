به گزارش خبرنگار مهر، یکی از انتقادها در حوزه سریال‌سازی به تلویزیون در این سال‌ها پرداخت صرف به قصه‌های اجتماعی و درام بوده که معمولاً هم با قصه‌هایی کلیشه‌ای و در فضایی آپارتمانی پیش رفته است. قصه‌هایی که با پایان شان هم شاید کمتر به یاد مانده اند و نتوانسته اند از کلیشه های رایج سریال سازی تلویزیون خارج شوند.

از جمله سوژه هایی که تلویزیون می تواند با ساخت و پرداخت آنها، هم از کلیشه های مرسوم خارج شود و هم به شخصیت هایی که قصه هایی دراماتیزه دارند، بپردازد توجه به زندگی افراد و شخصیت های واقعی است.

«مسیر اصلی» به کارگردانی محمدرضا خردمندان و تهیه‌کنندگی اکبر تحویلیان از جمله این پروژه‌ها است که این روزها در حال تصویربرداری است و به پروفسور حسین بهاروند دانشمند حوزه سلول‌های بنیادی می پردازد که البته چند ماهی است تولید آن آغاز شده است.

مهدی نقویان رییس مرکز سیمافیلم چندی پیش در مصاحبه‌ای درباره این سریال به عنوان یکی از ۱۸ سریال تولیدی این مرکز نام برده بود.

از جمله بازیگران اصلی این سریال می‌توان به امیرعلی دانایی اشاره کرد که پس از مدت‌ها در تلویزیون حضور دارد و پیش از این با سریال «کلاه پهلوی» به کارگردانی سیدضیاءالدین دری دیده شده بود.

همچین کوروش سلیمانی، زهرا داوودنژاد، زهرا سعیدی از دیگر بازیگران این سریال هستند.