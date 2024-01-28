آغاز ساخت ۲۴ واحد مسکن محرومان در آزادشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد کریمی، ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در دهه فجر امسال ۱۵۷ پروژه عمرانی، اقتصادی و اشتغالزایی با اعتبار ۸۸۳ افتتاح و یا آغاز عملیات اجرایی خواهد داشت.

وی افزود: در حوزه عمرانی ۲۲ پروژه با اعتبار ۱۵۸ میلیارد تومان افتتاح و عملیات اجرایی ۱۰۱ پروژه با اعتبار ۳۳۶ میلیارد تومان آغاز می‌شود.

فرماندار آزادشهر با اشاره به اینکه در حوزه اقتصادی شاهد آغاز عملیات اجرایی و افتتاح ۳۳ پروژه خواهیم بود، گفت: این پروژه‌ها با سرمایه گذاری ۳۵۹ میلیارد تومان اعتبار با اشتغال ۱۵۸ نفر همراه خواهد بود.

وی یادآور شد: در دهه فجر امسال جشن پایان گاز رسانی به تمام روستاهای شهرستان برگزار خواهیم کرد.

کریمی از آغاز سایت ۹۶ واحدی مسکن شهری با اعتبار ۵۲ میلیارد تومان خبر داد و افزود: در سفر رئیس جمهور به استان ساخت ۲۰۰ واحد مسکونی روستایی در روستای فاضل آباد آغاز شد.

فرماندار آزادشهر گفت: در دهه فجر امسال مجتمع ۲۴ واحدی مسکن محرومین با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان آغاز خواهد شد.

وی یادآور شد: ۱۳ قطعه زمین شهری در دهه فجر امسال در نگین شهر به خانواده‌های خوش جمعیت اعطا می‌شود.

اظهار کرد: در دولت سیزدهم هزار و ۴۳۵ پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتبار سه هزار و۷۰۴ میلیارد تومان در آزادشهر افتتاح و یا عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.