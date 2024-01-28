نشان گرافیکی فیلم سینمایی «آپاراتچی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی پروژه، همزمان با پایان مراحل فنی فیلم سینمایی «آپاراتچی» به کارگردانی قربانعلی طاهرفر و تهیهکنندگی سجاد نصراللهی، لوگوی این فیلم با طراحی محمد روحالامین منتشر شد.
فیلم سینمایی «آپاراتچی» که دوشنبه ۱۶ بهمن در سانس اول اکران در خانه جشنواره (برج میلاد) رونمایی میشود؛ محصول سازمان سینمایی سوره، بنیاد سینمایی فارابی و مدرسه سینمایی اندیشه و هنر «ماه» است.
تورج الوند، فاطمه مسعودیفر و رضا ناجی در کنار بازیگرانی چون هومن برقنورد، بهنام تشکر، امید روحانی و علیرضا استادی در این فیلم ایفای نقش کردهاند.
وحید مبصری، امین گلستانه، حسین عابدینی و ولی فروتن از دیگر بازیگران این فیلم سینمایی هستند.
سایر عوامل فیلم سینمایی «آپاراتچی» عبارتنداز:مجری طرح: مسعود ملکی مشهور، نویسندگان: حسین ترابنژاد، احسان لطفیان، مدیر فیلمبرداری: حسن پویا، تدوین: ابوذر حیدری، طراحی و ترکیب صدا: آرش قاسمی، طراح صحنه: جعفر محمدشاهی، مدیر صدابرداری: داریوش صادقپور، طراح لباس: زهرا صمدی، طراح گریم: سیدجلال موسوی، جلوههای ویژه بصری: روزبه شمشیری، مدیر برنامهریزی: حسین دیردار، منشی صحنه: سحر غمخوار، طراح پوستر و لوگو: محمد روح الامین و عکاس: پویا شاهجهانی.
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