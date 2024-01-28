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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۱۱

واکنش امیرعبداللهیان به دستاورد اخیر فضایی

واکنش امیرعبداللهیان به دستاورد اخیر فضایی

وزیر امور خارجه تصریح کرد: دستاوردهای پرشمار جوانان نخبه ایرانی ظرفیت بزرگی برای توسعه دیپلماسی علمی و همکاری‌های فناورانه با کشورهای دوست است.

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه سیاست- «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه کشورمان طی مطلبی در صفحه مجازی خود به دستاورد اخیر فضایی جمهوری اسلامی ایران واکنش نشان داد و نوشت:

پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره‌های مهدا، کیهان ۲ و هاتف ۱ توسط ماهواره‌بر سیمرغ و همچنین ماهواره ثریا توسط ماهواره‌بر قائم ۱۰۰ را به ملت بزرگ ایران و همه متخصصان و دانشمندان دست‌اندرکاران این عرصه در سازمان فضایی ایران، وزارت دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تبریک می‌گویم. دستاوردهای پرشمار جوانان نخبه ایرانی ظرفیت بزرگی برای توسعه دیپلماسی علمی و همکاری‌های فناورانه با کشورهای دوست است.

کد مطلب 6007250

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