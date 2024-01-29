نمای کامپوزیت ساختمان‌ خود را رایگان تعویض کنید

به گزارش خبرگزاری مهر؛ حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در مورد نمای کامپوزیت ساختمانها اظهار کرد: نمای ساختمان با وجود اینکه قانون آن را الزام به تأیید صدور پروانه میکرد، اما عملاً اجرا نمیشد. در دهه ۹۰ با مصوبات شورای اسلامی شهر، شورای عالی معماری و شهرسازی و همچنین کمیته نما مناطق، استفاده نما کامپوزیت در ساختمانها ممنوع شد.
صارمی ادامه داد: حادثه بیمارستان گاندی نشان داد که اگر در این زمینه کوتاهی کنیم، ممکن است که پیامدهای غیرقابل جبرانی برای شهر ایجاد شود.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران خاطرنشان کرد: همه شهروندانی که نما ساختمانهای آنها کامپوزیت است و میخواهند آن را تغییر دهند، نما استاندارد بدون هزینه به آنها تقدیم میشود و همچنین شهرداری برای تغییر نما هیچ هزینهای دریافت نمیکند.
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