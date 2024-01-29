به گزارش خبرنگار مهر، محمد لطیفی صبح دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با دهه مبارک فجر دوازدهمین دوره نمایشگاه‌های دانش آموزی مدرسه انقلاب با عنوان روایت نوجهان به همت اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان و با همکاری معاونت امور پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان، برپا خواهد شد.

لطیفی با تأکید بر خطاب مقام معظم رهبری (مدظله) به دانش‌آموزان جهت معرفی نقش ایران در نظم جدید جهانی افزود: با توجه به نظم جدیدی که نشانه‌های ایجاد آن امروز بیش از گذشته به چشم می‌آید و نگاه‌ها از غرب به آسیا معطوف شده است، در این زمان تبیین آرمان‌های انقلاب اسلامی که با ایجاد و گسترش فرهنگ مقاومت نقش مهمی را در این نظم جدید ایفا نموده است، بیش‌از پیش اهمیت می‌یابد.

وی اضافه کرد: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری (مدظله) می‌بایست با تمرکز و برنامه‌سازی نقش یابی درستی از جایگاه ایران آینده به دانش‌آموزان به‌عنوان آینده‌سازان انقلاب اسلامی ارائه شود، تا دانش‌آموزان با درک دقیق از آینده و شناخت صحیح از گذشته مسیر رسیدن به اهداف را ترسیم نموده و جایگاه خود و همسالانشان را در این مسیر مشخص کند.

مسؤول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، با اشاره به اهمیت ایجاد فضایی برای نمایش چهره صحیح و درست از دانش‌آموزان تصریح کرد: دوازدهمین دوره نمایشگاه‌های دانش‌آموزی مدرسه انقلاب با تمرکز بر دوگانه استعمار و استقلال، روایت جنایات رژیم پهلوی و همچنین نمایش جلوه‌های بروز اجتماعی نوجوان بر مبنای نظم جدید جهانی برگزار می‌گردد.

لطیفی با بیان اینکه دوازدهمین دوره نمایشگاه مدرسه انقلاب در ۳۶۰ مدرسه استان برگزار می‌شود، افزود: این نمایشگاه‌ها همزمان با دهه مبارک فجر با تکیه بر عنصر روایت و بهره‌گیری از عناصر مختلف هنری و فضای مجازی با عنوان روایت نوجهان برپا خواهد شد.

لزوم افزایش آگاهی نوجوانان نسبت به مبانی انقلاب اسلامی

وی با برشمردن اهداف برپایی نمایشگاه مدرسه انقلاب، گفت: افزایش آگاهی نوجوانان نسبت به مبانی انقلاب اسلامی، ایجاد بصیرت و تقویت دشمن‌شناسی با شناخت صحیح استعمار، آشنایی دانش‌آموزان با مفهوم و مؤلفه‌های استقلال و بررسی آن پیش از انقلاب و پس از انقلاب اسلامی و آشنایی دانش‌آموزان با مؤلفه‌های تمدنی و جایگاه ایران در نظم جدید جهانی از اهداف برگزاری این نمایشگاه می‌باشد.

لطیفی افزود: مهارت‌افزایی در حوزه روایتگری انقلاب اسلامی و وقایع دیروز، امروز و فردای آن ایجاد بستر گفتگو بین دانش‌آموزان پیرامون اتفاقات روز ایجاد روحیه مسئله‌شناسی دقیق در نوجوانان با رویکرد حل مساله و بیان سیر تاریخی استعمار و ریشه‌ها و اهداف آن در طول تاریخ از دیگر اهداف برپایی نمایشگاه‌های مدرسه انقلاب می‌باشد.

مسؤول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، با بیان اینکه این دوره از نمایشگاه‌های دانش‌آموزی مدرسه انقلاب با تأکید بر سیری تاریخی پیرامون تشریح ویژگی‌های استعمار و استقلال‌طلبی ملت‌ها، بررسی جنایات پهلوی و نقش دانش‌آموز در نظم جدید جهانی طراحی شده است، افزود: سیر تغییر و تحول استعمار از حالت سنتی به استعمار نوین و بررسی رویکرد استعمار در مواجهه با کشور عزیزمان، جنایت پهلوی و نقش انقلاب اسلامی در کاهش اثرگذاری سلطه و حفظ استقلال و آغاز حرکت به سمت تمدن‌سازی خواهد بود.

لطیفی در خصوص اینکه بخش ویژه ای برای این دوره از نمایشگاه‌ها در نظر گرفته شده است، گفت: بخش ویژه این دوره از نمایشگاه‌ها با عنوان روایت نوجوان انقلابی دهه هشتادی از نمایشگاه و رویکرد تمدنی او به زبان‌های زنده دنیا جهت انتشار در فضای مجازی با رویکرد گسترش دایره اثرگذاری مدرسه انقلاب است. وظیفه مهم این گروه شناسایی دانش‌آموزان توانمند مدرسه در حوزه تسلط به زبان‌های زنده دنیا و ضبط محتوای ارائه شده توسط آنها با موضوع فوق و انتشار آن پس از تأیید مربی در فضای رسانه‌ای ملی و استانی است.