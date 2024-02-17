به گزارش خبرگزاری مهر، غرفه غزه در بخش بینالملل بیستوچهارمین نمایشگاه رسانههای ایران، ۱۷ نشست تخصصی را در سالن «بشارت صبح کانون رسانههای حامی غزه» برگزار میکند.
بخش بینالملل ایندوره از نمایشگاه مورد اشاره، با بخش ویژهای برای غزه میزبان ۱۲ رسانه فعال در حوزه مقاومت است و بخشی را تحت عنوان «غرفه غزه» برپا میکند.
«غرفه غزه» برای آگاهسازی و تبیین جنایات رژیم صهیونیستی فعالیت میکند و در روز نخست برگزاری نمایشگاه یکشنبه ۲۹ بهمن در سالن بشارت صبح، چهار نشست «نقش مقاومت لبنان در نبرد غزه» ساعت ۱۰:۴۴ تا ۱۱:۴۴، «بررسی روند یک سقوط از ۱۹۴۸ تا ۲۰۲۳» ساعت ۱۵، «همکاری بینالمللی میان رسانههای دنیا» ساعت ۱۶ و «تأثیر رسانههای مقاومت در تابآوریهای اجتماعی و جامعه مقاومت» ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸ برگزار میشود.
دوشنبه ۳۰ بهمن و در دومین روز از برگزاری نمایشگاه پنج نشست در «غرفه غزه» برگزار میشود که شامل نشست بررسی «اخبار جعلی» در ساعت ۱۱، نشست «استمرار اعتراضات جهانی علیه جنایتهای رژیم صهیونیستی» در ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶، نشست «طوفان الاقصی؛ چالشهای اثرگذاری و مقابله با جنگ رسانهها» در ساعت ۱۵، نشست «بهرهبرداری حداکثری ظرفیتهای رسانهای و تکنیکهای نوین در حمایت از مقاومت» ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸ و نشست «نظم نوین جهانی و جایگاه ایران در آن» در ساعت ۱۷ است.
همچنین در روز سهشنبه اول اسفند و در سومین روز از برگزاری نمایشگاه «غرفه غزه» با برگزاری چهار نشست میزبان فعالان رسانه و اخبار مقاومت به این قرار است که میتوان به نشست بررسی «درباره تحولات فلسطین با حضور شخصیتهای برجسته جبهه مقاومت» در ساعت ۱۰، نشست «شیوههای اقناع در رسانه» در ساعت ۱۵، نشست «معرفی شبکه، ساختار شبکه و سیاستهای آن؛ استفاده از تکنولوژیهای روز در رسانه» در ساعت ۱۵ و نشست «اقتصاد عکاسی مطبوعاتی در رسانههای بینالملل» ساعت ۱۶ تا ۱۸ اشاره کرد.
«غرفه غزه» روز پایانی برگزاری نمایشگاه رسانههای ایران چهارشنبه ۲ اسفند با برگزاری چهار نشست به فعالیت خود ادامه میدهد که شامل نشست «تأثیر هجوم علیه غزه بر افکار عمومی اروپا از روایت تا واقعیت» در ساعت ۱۰، نشست «خبرنگاری در زمان جنگ» در ساعت ۱۱ نشست «اخلاق رسانهای در نبرد غزه» ساعت ۱۵ و نشست «کاربرد عکاسی خبری در جهان معاصر» در ساعت ۱۶ است.
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