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۳۰ آذر ۱۴۰۲، ۱۱:۳۳

شوک جدید نظامی مقاومت به صهیونیست‌ها/ تغییرات بنیادین در اسرائیل

شوک جدید نظامی مقاومت به صهیونیست‌ها/ تغییرات بنیادین در اسرائیل

روزنامه یدیعوت آحارونوت امروز در گزارشی از حیرت فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی از حضور مبارزان مقاومت در مناطقی از شمال غزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه یدیعوت آحارونوت امروز در گزارشی نوشت: مبارزان قسام در شرایطی به تازگی وارد مناطقی از شمال نوار غزه شده‌اند که ارتش اسرائیل تصور می‌کرد از دو هفته پیش آنها را از وجود نیروهای مقاومت پاک‌سازی کرده است.

این روزنامه همچنین در ادامه نوشت: به نظر می رسد در آینده نزدیک عملیات زمینی ارتش اسرائیل در نوار غزه روندی کاهشی پیدا کند.

از سوی دیگر، روزنامه جروزالم پست امروز در گزارشی عنوان کرد: حمله هفتم اکتبر حماس تغییراتی ریشه‌ای در داخل اسرائیل ایجاد کرده است.

این روزنامه عبری زبان اذعان کرد که حمله هفتم اکتبر جنبش حماس موجب ایجاد تغییراتی ریشه‌ای و اساسی در داخل اسرائیل شد و اعتماد به مقامات سیاسی و نظامی را متزلزل کرده است.

این روزنامه اشاره کرد که شکست شکست‌های اکتبر گذشته منجر به پایان سیطره لیکود بر قدرت در اسرائیل خواهد شد، درست همان گونه که گلدا مایر پس از جنگ سال ۱۹۷۳ قدرت را از دست داد.

کد مطلب 5972677

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