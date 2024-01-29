حزب الله مرکز تجمع اشغالگران را در پادگان میتات هدف قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، اداره اطلاع رسانی جنگی حزب الله لبنان در بیانیه ای اعلام کرد: در راستای حمایت از ملت استوار فلسطین در غزه و یاری مقاومت شجاع و شریف آن، رزمندگان مقاومت اسلامی در ساعت ۱۱:۱۵ ظهر امروز دوشنبه، مرکز تجمع نظامیان صهیونیست را در حومه پادگان میتات با موشک هدف قرار دادند.

همچنین حزب الله لبنان در بیانیه دیگری اعلام کرد که رزمندگان مقاومت اسلامی در ساعت ۱۱:۴۵ ظهر امروز مرکز نظامی المطله را با سلاح مناسب هدف قرار دادند.

حزب الله لبنان در بیانیه دیگری از حمله به مرکز جل العلام خبر داد و اعلام کرد: در راستای حمایت از ملت استوار فلسطین در غزه و یاری مقاومت شجاع و شریف آن، رزمندگان مقاومت در ساعت ۱۰ صبح امروز دوشنبه ۲۹ ژانویه ۲۰۲۴ با موشک فلق مرکز جل العلام را هدف قرار دادند.

از سوی دیگر منابع لبنانی از حملات توپخانه رژیم صهیونیستی به مناطقی در جنوب لبنان خبر دادند.