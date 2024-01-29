  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۴۶

حمله‌های جدید حزب‌الله لبنان به مواضع صهیونیستی

حمله‌های جدید حزب‌الله لبنان به مواضع صهیونیستی

حزب‌الله لبنان اعلام کرد که حمله‌های جدیدی را علیه مواضع ارتش رژیم صهیونیستی در شمال اراضی اشغالی به انجام رسانده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌های اعلام کرد که به ۲ موضع دیگر ارتش رژیم صهیونیستی در شمال اراضی اشغالی حمله کرده است.

حزب‌الله بیان کرد: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و در حمایت از مقاومت شجاع و شریف آنان، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۳:۵۵ عصر دوشنبه، تجمع نظامیان دشمن اسرائیلی در موضع السماقه را با تسلیحات موشکی هدف گرفتند و آن را به صورت مستقیم مورد اصابت قرار دادند.

علاوه بر این حزب‌الله لبنان تاکید کرد: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و در حمایت از مقاومت شجاع و شریف آنان، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۵:۱۰ عصر دوشنبه، پادگان برانیت را با ۲ موشک «فلق» هدف گرفتند و آن را به صورت مستقیم مورد اصابت قرار دادند.

خبرنگار الجزیره نیز از شلیک ۵ موشک از جنوب لبنان به سوی یکی از مواضع ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه اشغالی اصبع الجلیل خبر داد.

از سوی دیگر توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی اطراف شهرک‌های «طیرحرفا»، «مجدلزون»، «وادی حسن»، «الجبین»، «الطیبه»، «حولا»، «راشیا الفخار» و «الفردیس» در جنوب لبنان را گلوله‌باران کرد.

همچنین جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی اطراف شهرک‌های «الطیبه»، «حولا» و «مارون الراس» را بمباران کردند.

ارتش رژیم صهیونیستی نیز مدعی شد که ۲ ساختمان نظامی حزب‌الله لبنان را در منطقه «یارون» در جنوب لبنان هدف قرار داده است.

کمی پیش‌تر نیز حزب الله لبنان اعلام کرد که مرکز تجمع دشمن صهیونیست را در قلعه هونین و حومه پادگان زرعیت با سلاح موشکی و سلاح مناسب هدف قرار داده است.

کد مطلب 6008415

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها