به گزارش خبرنگار مهر، نیمی از دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی جام ملت‌های آسیا به پایان رسیده است و تاکنون تیم‌های قطر، تاجیکستان، استرالیا و اردن به مرحله یک چهارم نهایی راه پیدا کرده‌اند.

یکی از مواردی که موجب شده است تماشاگران و بینندگان این مسابقات، تا آخرین لحظات بازی‌ها را دنبال کنند و منتظر نتیجه پایانی باشند گل‌ها و تغییر نتایجی است که در ثانیه‌های پایانی این رقابت‌ها رقم خورده است.

علاوه بر نزدیکی تیم‌ها و افزایش سطح کیفی تیم‌های آسیایی، سیستم جدید اعلام وقت‌های اضافه که تمام وقت‌های تلف شده در جریان بازی را محاسبه می‌کند از جمله عواملی است که موجب چنین اتفاقی شده است. تا اینجای مسابقات ۱۷ گل در این لحظات به ثمر رسیده است. گل‌هایی که بعد از دقیقه ۹۰ و در وقت‌های اضافه به ثمر رسیده‌اند به شرح زیر است:

* تاجیکستان ۲ - لبنان یک

در این دیدار در حالی که با نتیجه یک به یک دنبال می‌شد تیم تاجیکستان موفق شد با گل دقیقه ۹۰+۲ به پیروزی برسد.

* قطر ۳ - لبنان صفر

در این دیدار هم تیم قطر با نتیجه ۲ بر صفر از حریف خود پیش بود اما گل اکرم عفیف در دقیقه ۹۰+۶ موجب شد بازی ۳ بر صفر شود.

* ایران ۲ - امارات یک

در این دیدار تیم ملی ایران با نتیجه ۲ بر صفر از امارات پیش بود اما گل دقیقه ۹۰+۳ اماراتی‌ها موجب شد آخرین لحظات این بازی با حساسیت مضاعفی دنبال شود.

* امارات ۳ - هنگ کنگ یک

این دیدار نخستین دیدار امارات در مرحله گروهی بود و تا دقایق پایانی با نتیجه ۲ بر یک از هنگ کنگ پیش بود و در حالی که هنگ کنگ تلاش می‌کرد بتواند گل تساوی را به ثمر برساند «یحیی الغسانی» در دقیقه ۹۰+۵ تیر خلاص را بر پیکر هنگ کنگ وارد آورد و نتیجه ۳ بر یک شد.

* ژاپن ۳ - اندونزی یک

تیم ملی ژاپن برابر اندونزی کار راحتی داشت و با سه گل پیروز شده بود اما در دقیقه ۹۰+۲ بازیکنان موفق شدند یکی از گل‌های خورده را جبران کنند تا بازی با نتیجه ۳ بر یک به پایان برسد.

* عراق ۳ - ویتنام ۲

یکی از هیجان‌انگیزترین دیدارهای مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا را تیم‌های عراق و ویتنام برگزار کردند. در این بازی تیم عراق در پایان ۹۰ دقیقه با نتیجه ۲ بر یک از ویتنام پیش بود اما در دقیقه ۹۰+۱ ویتنام موفق شد بازی را به تساوی بکشاند و در حالی که تصور می‌شد بازی با همین نتیجه به پایان خواهد رسید تیم عراق در دقیقه ۹۰+۱۲ با گل «ایمن حسین» به پیروزی رسید.

* عراق ۲ - ژاپن یک

این دیدار هم یکی از بزرگترین شگفتی‌های جام ملت‌های آسیا بود. در این مسابقه عراق موفق شده بود با نتیجه ۲ بر صفر از تیم قدرتمند ژاپن جلو بیفتد اما گل دقیقه ۹۰+۳ موجب شد دقایق پایانی بازی با ترس و هیجان خاصی برای هر دو تیم دنبال شود.

* کره جنوبی ۳ - مالزی ۳

این دیدار یکی از پر حرف و حدیث‌ترین بازی‌های جام ملت‌ها بود و به گمان بسیاری از هواداران، کره جنوبی برای آنکه در مرحله یک هشتم نهایی به مصاف ژاپن نرود ترجیح داد در این دیدار به گونه‌ای بازی کند که ۳ امتیاز مسابقه را به دست نیاورد. هرچند «یورگن کلینزمن» سرمربی این تیم در کنفرانس خبری پس از بازی این مساله را کاملاً تکذیب و رد کرد. این بازی در حالی که با نتیجه تساوی ۲ به ۲ دنبال می‌شد که کره جنوبی توانست در دقیقه ۹۰+۴ گل سوم خود را به ثمر برساند. اما در دقیقه ۹۰+۱۵ این تیم مالزی بود که موفق شد بازی را به تساوی بکشاند تا به این ترتیب دیرترین گل جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا به ثمر برسد.

* بحرین یک - مالزی صفر

این دیدار هم تا ثانیه‌های پایانی بازی بدون گل دنبال می‌شد اما تیم بحرین موفق شد در دقیقه ۹۰+۵ گل برتری را وارد دروازه مالزی کند.

* اردن ۲ - کره جنوبی ۲

در این مسابقه تیم اردن ۲ بر یک از کره جنوبی پیش بود اما گل دقیقه ۹۰+۱ کره موجب شد بازی با نتیجه تساوی به پایان برسد.

* عربستان ۲ - عمان یک

شاگردان برانکو ایوانکوویچ در تیم عمان در این بازی نمایش خوبی از خوب به نمایش گذاشته بودند. در پایان ۹۰ دقیقه بازی با تساوی یک به یک دنبال می‌شد اما گل «علی البلیهی» در دقیقه ۹۰+۶ کار را برای عمان تمام کرد تا «مانچینی» به ۳ امتیاز ارزشمند در نخستین دیدار خود در این جام دست پیدا کند.

* استرالیا ۴ - اندونزی صفر

نخستین دیدار مرحله یک هشتم نهایی جام ملت‌های آسیا را تیم‌های استرالیا و اندونزی برگزار کردند. استرالیا در این بازی کار سختی نداشت و در حالی که با نتیجه ۳ بر صفر جلو بود در دقیقه ۹۰+۱ گل چهارم را هم به ثمر رساند تا صعود راحتی به مرحله یک چهارم نهایی داشته باشد.

* تاجیکستان یک - امارات یک

در این دیدار نخستین شگفتی مرحله یک هشتم نهایی رقم خورد. تاجیکستانی‌ها با ارائه یک نمایش برتر موفق شده بودند تا ثانیه‌های پایانی با نتیجه یک بر صفر از امارات مدعی پیش بیفتد اما فشارهای اماراتی‌ها در دقیقه ۹۰+۵ نتیجه داد و این تیم توانست گل تساوی را به ثمر برساند. این دیدار در نهایت به ضربات پنالتی کشیده شد و تاجیکستان با نتیجه ۵ بر ۳ حریف خود را شکست داد.

* عراق ۲ - اردن ۳

این دیدار به یکی از جنجالی‌ترین بازی‌های این مسابقات تبدیل شد. تیم عراق با نتیجه ۲ بر یک از اردن پیش بود اما به دنبال اخراج «ایمن حسین» این تیم ۱۰ نفره شد و با دریافت ۲ گل در دقایق ۹۰+۵ و ۹۰+۷ بازی را واگذار کرد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.