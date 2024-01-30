به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به مصوبه سی و هفتمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو ۱۸ دی ماه ۱۴۰۲، مقرر شد برای ظرفیت خالی مانده رشتههای تحصیلی مقطع کاردانی ویژه دانشگاه فنی و حرفهای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سال ۱۴۰۲ پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کل دیپلم) برای نوبت بهمن ماه انجام شود.
داوطلبان برای اطلاع از شرایط و ضوابط ثبتنام و انتخاب رشتههای تحصیلی دانشگاهها و مؤسسات پذیرنده دانشجو که در این مرحله به شیوه صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کل دیپلم) برای پذیرش در نوبت بهمن ماه سال ۱۴۰۲ انجام خواهد شد، لازم است ضمن مطالعه دفترچه راهنمای ثبتنام و انتخاب رشته اولیه (منتشر شده در ۱۸ تیرماه ۱۴۰۲ و اطلاعیههای اعلام اصلاحات مربوط به دفترچه) و با درنظر داشتن شرایط و ضوابط پذیرش نسبت به ثبتنام و انتخاب رشته (حداکثر ۳۰ کدرشته محل) اقدام کنند.
ثبت نام از امروز سهشنبه ۱۰ بهمن تا شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ منحصراً از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش انجام میگیرد.
یادآوری مهم:
پذیرش در این مرحله براساس ظرفیت خالی مانده رشته محلهای نیمسال اول و نیمسال دوم مرحله شهریور ماه انجام میشود. لذا در فهرست رشتهمحلهای این مرحله، رشتهمحلهایی با پذیرش در نیمسال اول و دوم (مطابق پذیرش شهریور ماه) مشاهده میشود. اما در این مرحله تفاوتی در انتخاب رشته محل نیمسال اول و یا نیمسال دوم وجود ندارد و شروع به تحصیل تمامی پذیرفته شدگان از نیمسال دوم سال تحصیلی (بهمن ماه) خواهد بود.
شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو:
۱- در این مرحله، پذیرش در رشتهگرایشهای تمام مجموعههای ثبتنامی از جمله مجموعههای ثبتنامی «۱۲- الکتروتکنیک»، «۱۴- کامپیوتر»، «۱۷- مکانیک خودرو»، «۳۳- حسابداری»، «۳۸- تربیت بدنی» صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کل دیپلم) متقاضیان انجام میشود.
بنابراین تمامی متقاضیان ۵ مجموعه ثبتنامی ۱۲، ۱۴، ۱۷، ۳۳ و ۳۸ که واجد شرایط هستند فارغ از اینکه در آزمون شرکت کردهاند یا شرکت نکردهاند همانند سایر متقاضیان، مجاز به ثبتنام و انتخاب رشتهمحلهای مجموعههای ثبتنامی مورد نظر خود هستند و ملاک پذیرش، معدل کل دیپلم خواهد بود.
۲- هر داوطلب منحصراً مجاز است با توجه به رشته تحصیلی، یکی از مجموعههای ثبتنامی متناسب با دیپلم خود را که در جدول شماره ۵ دفترچه راهنمای ثبتنام مندرج در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش مشخص شده است، انتخاب کرده و نسبت به ثبتنام و انتخاب رشته محلهای آن مجموعه ثبتنامی بر اساس جداول رشته محلهای این اطلاعیه اقدام کند.
داوطلبانی که به هر دلیل در رشتهای غیر از رشته متناسب با دیپلم خود که در (جدول شماره ۵) مشخص شده، در این مرحله ثبتنام و انتخاب رشته کرده و پذیرفته شوند قبولی آنان در هر مرحلهای از تحصیل که باشند «لغو» تلقی و حق هیچگونه ادعایی را نخواهند داشت.
با توجه به مطلب یاد شده، لازم است تمامی داوطلبان دارای گواهینامه فنی و حرفهای و یا کاردانش کد رایانهای ۴ و ۵ رقمی گواهینامه خود را با کدهای ۴ و ۵ رقمی مشخص شده در هر عنوان رشته تحصیلی مقطع کاردانی که در (جدول شماره ۵) قید شده است با دقت کنترل و مطابقت کنند.
۳- داشتن گواهینامه پایان تحصیلات دوره متوسطه نظام جدید در یکی از رشتههای شاخههای فنی و حرفهای و کاردانش و یا احراز شرایط دانشآموختگی در یکی از رشتههای مذکور تا تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ و یا دیپلم فنی و حرفهای دوره چهار ساله (نظام قدیم) و یا دیپلم شاخه نظری نظام آموزشی جدید ۳-۳-۶ و نظام سالی-واحدی در مجموعه ثبتنامی متناسب با نوع دیپلم خود در این مرحله شرکت کنند.
در ضمن داوطلبان دیپلم شاخه نظری نظام سالی-واحدی یا ترمی-واحدی لزوماً باید نسبت به ارائه مدرک پیشدانشگاهی اقدام کنند. داوطلبان توجه کنند در صورت عدم دریافت دیپلم تا تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ حق ثبتنام و شرکت در این مرحله را ندارند.
۴- براساس هفدهمین مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۷.۱۲.۲۶ شورای سنجش و پذیرش دانشجو، دانشآموزان دارای دیپلم شاخه نظری میتوانند در مجموعههای ثبتنامی متناسب با نوع دیپلم خود طبق جدول شماره ۵ در صفحات ۳۰ تا ۳۸ دفترچه راهنمای ثبتنام و انتخاب رشته مقطع کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفهای و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی سال ۱۴۰۲ مندرج در درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش و بر اساس جداول رشتههای اعلام شده ذیل این اطلاعیه در این مرحله از پذیرش شرکت کنند.
داوطلبان فارغالتحصیل شاخه نظری (ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی) فقط مجاز به انتخاب رشتههای تحصیلی کاردانی ناپیوسته هستند. لذا در مجموعههای ثبتنامی مندرج در جدول زیر به دلیل نداشتن پذیرش در مقطع کاردانی ناپیوسته، امکان ثبتنام و انتخاب رشته برای دارندگان دیپلم شاخه نظری وجود ندارد.
|کد مجموعه ثبتنامی
|نام مجموعه ثبتنامی
|۱۵
|ساخت و تولید
|۱۸
|صنایع فلزی
|۲۰
|صنایع چوب و مبلمان
|۲۱
|چاپ
|۲۶
|صنایع نساجی
|۲۷
|متالورژی
|۲۸
|سرامیک
|۲۹
|معدن
|۳۰
|علوم دریایی
|۳۴
|امور اداری
|۳۵
|تربیت کودک و مدیریت خانواده
|۳۸
|تربیت بدنی
|۵۱
|صنایع غذایی
|۵۴
|حمل و نقل
|۵۵
|مکاترونیک
تبصره: داوطلبان دیپلمهای فنی و حرفهای و یا کاردانش مجاز به انتخاب رشتههای تحصیلی کاردانی پیوسته و کاردانی ناپیوسته هستند.
- ملاک پذیرش دیپلمههای شاخه نظری در این مرحله «معدل کل دیپلم» است.
- داوطلبان دیپلم شاخه نظری نظام سالی- واحدی یا ترمی- واحدی لزوماً باید نسبت به ارائه مدرک پیشدانشگاهی اقدام کنند.
- ضریب تراز معدل در رشتههای مورد پذیرش در این مرحله برای دیپلمهای نظری، ۵۱.۴ درصد است.
۵- دانشجویان دوره روزانه، غیرروزانه و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی مقطع کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفهای و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی سال ۱۴۰۲ و نیز دانشجویان در حال تحصیل این مقطع سالهای قبل، میتوانند درصورت داشتن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه راهنما (خصوصاً مقررات وظیفه عمومی برای برادران) بدون انصراف از تحصیل در این مرحله از پذیرش ثبتنام کنند.
این دسته از داوطلبان در صورت قبولی در این مرحله و قبل از ثبتنام در کدرشته قبولی جدید، لازم است از مؤسسه محل قبولی خود انصراف قطعی داده و گواهی مربوط را به مؤسسه محل قبولی جدید ارائه کنند. لازم به توضیح است این دسته از داوطلبان پس از انصراف قطعی اجازه بازگشت و ادامه تحصیل در کدرشته قبلی قبولی خود را نخواهند داشت.
۶- با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبتنام به صورت اینترنتی انجام میشود، داوطلبان لازم است به وسیله کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است، با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور و پرداخت مبلغ ۱۳۰ هزار تومان (یک میلیون و ۳۰۰ هزار ریال) به عنوان وجه ثبتنام نسبت به دریافت کارت اعتباری اقدام و مبلغ ۳ هزار تومان (۳۰ هزار ریال) نیز به عنوان هزینه استفاده از خدمات پیام کوتاه پرداخت کنند.
۷- همه داوطلبان «مرد» لازم است در زمان ثبتنام و شرکت در این مرحله از پذیرش دانشجو، از نظر نظام وظیفه منعی برای ادامه تحصیل نداشته باشند. (مقررات وظیفه عمومی و کد نظام وظیفه جهت درج در تقاضانامه ثبتنامی در دفترچه راهنمای ثبتنام و انتخاب رشته مقطع کاردانی ویژه دانشگاه فنی و حرفهای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سال ۱۴۰۲ مندرج در درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش وجود دارد).
۸- هر داوطلب باید فرم تقاضانامه ثبتنام و انتخاب رشته اینترنتی خود را بر اساس برنامه زمانی که از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش اعلام میشود تکمیل کند.
در صورت انجام صحیح ثبتنام و انتخاب رشته، کد رهگیری که در حکم رسید است، از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش در اختیار وی قرار میگیرد که نشانگر تأیید مراحل طی شده برای دریافت اطلاعات وارد شده توسط متقاضیان است و داوطلب باید کد مذکور را یادداشت و در جایی محفوظ نگهداری کند. پیشنهاد میشود از فرم تکمیل شده خود نیز که دارای کد رهگیری است، نسخه چاپی (پرینت) تهیه کند.
به داوطلبان توصیه میشود قبل از اقدام به انتخاب رشتههای تحصیلی در درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش، کدرشته محلهای انتخابی خود را که یک عدد چهار رقمی است، بهترتیب علاقه (حداکثر ۳۰ کدرشته محل) و همچنین سایر اطلاعات ثبتنامی خود را در فرم پیشنویس مندرج در زیر این اطلاعیه درج و سپس به درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش مراجعه تا در مدت زمان کوتاهتر و خطای کمتری نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشتههای تحصیلی خود اقدام کنند.
انتخاب رشته:
داوطلبان در انتخاب مجموعه ثبتنامی، لازم است به مندرجات جدول مربوط به عناوین دیپلمهای مرتبط (جدول شماره ۵ مندرج در صفحات ۳۰ تا ۳۸ دفترچه راهنمای ثبتنام مقطع کاردانی ویژه دانشگاه فنی و حرفهای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سال ۱۴۰۲ مندرج در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش) دقت کرده و با توجه به کد دیپلمهای مجاز مندرج در جدول مزبور، یکی از مجموعههای ثبتنامی را انتخاب کند.
با توجه به امتیاز سهمیه بومی که برای داوطلبان هر استان در رشتههای دوره روزانه و نوبت دوم (شبانه) (به استناد توضیحات صفحات ۲۶ تا ۲۸ «ظرفیت پذیرش، نحوه گزینش و سهمیه بومی» دفترچه راهنمای ثبتنام مقطع کاردانی ویژه دانشگاه فنی و حرفهای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سال ۱۴۰۲ مندرج در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش) در دانشکدهها و آموزشکدههای تحت پوشش دانشگاه فنی و حرفهای اختصاص یافته است.
توصیه میشود هر داوطلب اولین انتخاب خود را از کدرشته محل دورههای روزانه و یا نوبت دوم (شبانه) دانشکدهها و آموزشکدههای تحت پوشش دانشگاه فنی و حرفهای واقع در استان بومی خود را (در صورت وجود) انتخاب کند. استان بومی داوطلب، همان استان محل اخذ دیپلم داوطلب است که در بند ۱۸ تقاضانامه ثبتنام اعلام شده است.
با توجه به اینکه گزینش نهایی داوطلبان در این مرحله بر مبنای معدل کل مدرک تحصیلی آنان صورت میپذیرد. لذا همه داوطلبان لازم است در درج معدل مدرک تحصیلی خود در تقاضانامه ثبتنامی دقت کنند. در صورت مغایرت و نداشتن نمره، قبولی آنان «لغو» خواهد شد.
با توجه به اینکه امکان تغییر و جابجایی پذیرفته شدگان میسر نیست، لذا داوطلبان لازم است در انتخاب و درج کدرشته محلهای مورد علاقه خود در فرم انتخاب رشته دقت و توجه کنند.
مدارک مورد نیاز:
مدارکی که داوطلب برای ثبتنام و شرکت در این مرحله به آن نیازمند است به شرح ذیل است:
۱- فایل عکس اسکن شده: داوطلب لازم است یک قطعه عکس پرسنلی خود را (با مشخصات ذکر شده در سایت سازمان) اسکن کرده و فایل آن را برای ارسال از طریق برنامه ثبتنام اینترنتی آماده کند.
عکس ۴×۳ یا ۴×۶ که در سال جاری گرفته شده باشد (عکس تمام رخ).
اندازه عکس اسکن شده باید حداکثر ۴۰۰×۳۰۰ پیکسل و حداقل ۳۰۰×۲۰۰ پیکسل و در قالب JPG باشد.
تصویر متقاضی باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد.
حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از ۷۰ کیلو بایت بیشتر باشد.
حاشیههای زائد عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.
حتیالامکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد.
عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل مشخص باشد.
۲- کارت اعتباری ثبتنام.
توجه: هرگونه تغییر و یا اصلاح از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد.
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