اریک دین بازیگر سریال «آناتومی گری» درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، اریک دین که بازیگر نقش دکتر مارک اسلون در سریال «آناتومی گری» بود و نقش پدر کال جیکوبز را در سریال «سرخوشی» ایفا کرد، از دنیا رفت.

سال پیش اعلام شد که وی به بیماری اسکلروز مبتلاست.

به گفته خانواده اش او در طول مبارزه اش با بیماری ALS، به مدافع پرشور آگاهی و تحقیق تبدیل شد و مصمم بود برای دیگران که با همین مبارزه روبه‌رو هستند، تغییری ایجاد کند.

دین که سال ۱۹۷۲ در سانفرانسیسکو متولد شد، پس از فارغ‌التحصیلی از دبیرستان، برای ادامه بازیگری به لس‌آنجلس نقل مکان کرد و در دهه ۹۰ با ایفای نقش‌های کوتاه در سریال‌های تلویزیونی «نجات یافته توسط زنگ»، «سال‌های شگفت‌انگیز»، «رزآن» و «متأهل ... با فرزندان» بازی کرد و سپس در سال ۲۰۰۰ نقش دکتر وایات کوپر را در سریال «گذرگاه گیدئون» بازی کرد. در همان سال، او اولین حضور سینمایی خود را در فیلم «سبد» به کارگردانی ریچ کوان تجربه کرد.

او در فیلم‌های دیگری از جمله «زویی»، «دانکن»، «جک و جین»، «سول گود»، «ضیافت»، «مردان ایکس: آخرین ایستادگی» و «مارلی و من» نیز بازی کرد. او همچنین در «آب‌های آزاد ۲» نقشی اصلی داشت و به مدت ۲ فصل در سریال «افسون‌شده» شبکه WB نقش جیسون دین را بازی کرد.

در سال ۲۰۰۵، او برای اولین بار به عنوان مهمان در نقش دکتر مارک اسلون در قسمتی از فصل دوم سریال «آناتومی گری» ظاهر شد. شخصیت او چنان با استقبال روبه‌رو شد که در فصل بعد به یکی از بازیگران ثابت تبدیل شد و تا زمانی که در فصل هشتم از سریال حذف شد، به همین شکل باقی ماند. با این وجود، او همچنان در ۲ قسمت از فصل نهم ظاهر شد و ۱۹ سال بعد، در قسمت «نفس بکش» از فصل هفدهم، بار دیگر نقش این شخصیت را بازی کرد.

در طول دهه ۲۰۱۰، او در فیلم تلویزیونی «جنگ‌های عروسی» از شبکه A&E و کمدی رمانتیک «روز ولنتاین» در سینما ظاهر شد. او یکی از بازیگران اصلی سریال «آخرین کشتی» ساخته مایکل بی بود که از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ از شبکه TNT پخش می‌شد.

در سال ۲۰۱۹، او بازی در نقش کال جیکوبز را در سریال «سرخوشی» شبکه HBO آغاز کرد و در ۱۲ قسمت از ۲ فصل اول این سریال حضور داشت. او این نقش را برای فصل سوم این سریال که در ماه آوریل پخش خواهد شد، تکرار کرد.

آخرین بازی‌های دین در دوران حرفه‌ای‌اش شامل نقش‌هایی در فیلم‌های «خط مرزی»، «به سوی زیبایی» و «اسرار خانوادگی» و سریال‌های تلویزیونی «بی‌سیم»، «شمارش معکوس» و «کابل» می‌شود.

از او ۲ دختر به یادگار مانده است.