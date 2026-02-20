نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طبق بررسی آخرین مدلهای هواشناسی، افزایش ابر و وزش باد لحظهای شدید و در پارهای از مناطق خراسان شمالی، به ویژه نیمه شمالی، بارش پراکنده باران پیشبینی میشود.
وی افزود: در ارتفاعات نیز بارش پراکنده باران و برف همراه با مه انتظار میرود.
داداشی ادامه داد: برای اوایل هفته آینده جو پایدار و آسمان صاف همراه با غبار صبحگاهی در اغلب مناطق استان پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: از نظر دمایی، جمعه با شمالی شدن جریانات و نفوذ هوای سرد کاهش محسوس دما رخ میدهد و از شنبه تا اواسط هفته آینده روند نسبی افزایش دما حاکم خواهد بود.
نظر شما