روسیه: تلفات اوکراین از آغاز عملیات نظامی از ۱.۵ میلیون نفر فراتر رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم، «سرگئی رودسکوی» در مصاحبه با روزنامه روسی «کراسنایا زوزدا» اعلام کرد که سرعت بسیج شدن ماهیانه در اوکراین تقریباً به نصف کاهش یافته است که نشان دهنده روند پایدار کاهش تعداد پرسنل ارتش اوکراین و در نتیجه کاهش توانایی آن برای مقابله با نیروهای روسی است.

وی افزود: نیروهای اوکراینی در سال ۲۰۲۵ حدود ۶.۷ هزار تانک و خودروی زرهی جنگی، علاوه بر بیش از ۱۲ هزار قطعه توپخانه و خمپاره را از دست دادند.

این مقام نظامی با بیان اینکه ارتش روسیه در طول سال گذشته کنترل کامل ابتکار عمل استراتژیک در منطقه عملیات را به دست گرفت، اظهار داشت: در سال ۲۰۲۵ بیش از ۳۰۰ شهرک و بیش از ۶.۷ هزار کیلومتر مربع آزاد شد، در حالی که نیروهای روسی از ابتدای سال جاری حدود ۹۰۰ کیلومتر مربع و ۴۲ شهرک اضافی را تحت کنترل خود درآوردند.