۱ اسفند ۱۴۰۴، ۴:۱۵

روسیه: تلفات اوکراین از آغاز عملیات نظامی از ۱.۵ میلیون نفر فراتر رفت

رئیس اداره عملیات ستاد کل نیروهای مسلح روسیه گفت که تلفات نیروهای اوکراینی از آغاز عملیات نظامی ویژه از ۱.۵ میلیون سرباز فراتر رفته که بیش از ۵۲۰ هزار نفر فقط در سال ۲۰۲۵ بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم، «سرگئی رودسکوی» در مصاحبه با روزنامه روسی «کراسنایا زوزدا» اعلام کرد که سرعت بسیج شدن ماهیانه در اوکراین تقریباً به نصف کاهش یافته است که نشان دهنده روند پایدار کاهش تعداد پرسنل ارتش اوکراین و در نتیجه کاهش توانایی آن برای مقابله با نیروهای روسی است.

وی افزود: نیروهای اوکراینی در سال ۲۰۲۵ حدود ۶.۷ هزار تانک و خودروی زرهی جنگی، علاوه بر بیش از ۱۲ هزار قطعه توپخانه و خمپاره را از دست دادند.

این مقام نظامی با بیان اینکه ارتش روسیه در طول سال گذشته کنترل کامل ابتکار عمل استراتژیک در منطقه عملیات را به دست گرفت، اظهار داشت: در سال ۲۰۲۵ بیش از ۳۰۰ شهرک و بیش از ۶.۷ هزار کیلومتر مربع آزاد شد، در حالی که نیروهای روسی از ابتدای سال جاری حدود ۹۰۰ کیلومتر مربع و ۴۲ شهرک اضافی را تحت کنترل خود درآوردند.

کد خبر 6754149

    • IR ۱۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      باتجاوزبه یک کشور یک میلیون ونیم مردم بی دفاع را قربانی کرده درکمال وقاحت اعتراف هم میکند
      • شایان IR ۰۶:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
        بی دفاع؟! پس این همه نیروی خارجی غربی و سلاح و وام های غربی ها به کجا میره ؟
    • سینا IR ۱۰:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      اگر‌زلنسکی.با‌روسیه‌مذاکرات‌مستقیم‌ داشته‌باشد‌این‌جنگ‌پایان‌می‌یابد
    • IR ۱۲:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      ارتش اوکراین دیگر فرسوده شده درحال فروپاشی قراردارد اگر روسیه جنگ نمی کرد ناتو تا مسکو پیشروی میکرد
    • IR ۱۲:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      وقتی بدون حساب کتاب یک بازیگر میاد میشه رئیس جمهور چه انتظاری دارید مثل پازل وقتی چیزی جای خودش نباشه بهتر از این در نمیاد
    • روسیه قدرتمند IR ۱۲:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      اکراین قربانی حماقت زلنسکی و معامله آمریکا و حیله گری ناتو شد و یک سوم اکراین به روسیه الحاق گردید !؟
    • ممد IR ۱۳:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      این همه کشت و کشتار نتیجه اعمال غرب .آمریکا و ناتوست
    • IR ۰۹:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      مگر مردم اکراین انسان نیستند مگر خدا آنها را خلق نکرده کشتار تا کی این بشر ب را ازدست داده فقط شرش مانده.

