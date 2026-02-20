ورود سامانه بارشی جدید از دوشنبه به شمال و غرب کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس نقشههای همدیدی و آینده نگری، امروز جمعه یکم اسفند در استانهای گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی در برخی ساعات بارندگی، رعد و برق وزش باد شدید موقت در برخی نقاط گرد و خاک و کاهش دما در نوار شمالی کشور به ویژه در استانها ساحلی خزر پیش بینی میشود.
همچنین در این روز در استانهای قزوین، البرز، تهران، سمنان، قم و مرکزی در برخی ساعات وزش باد شدید گاهی گرد و خاک پیش بینی میشود.
روزهای شنبه و یکشنبه (دوم و سوم اسفند) جوی پایدار در کشور خواهیم داشت.
روز دوشنبه با ورود سامانه بارشی به کشور در برخی نقاط استانهای واقع در شمال غرب، سواحل غربی و مرکزی خزر و روز سهشنبه (پنجم اسفند) علاوه بر مناطق فوق در برخی نقاط غرب، مرکز، سواحل شرقی خزر، دامنههای جنوبی البرز و شمال شرق کشور بارش پیش بینی میشود.
دریای خزر امروز جمعه مواج است.
بنابراین گزارش، وضعیت هوای تهران طی ۵ روز آینده کمی ابری تا نیمه ابری، گاهی وزش باد در بعضی ساعتها غبار محلی خواهد داشت همچنین دمای هوای تهران بین ۱ تا ۱۶ درجه سانتیگراد پیش بینی میشود.
