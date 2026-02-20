زهرا خدادادی، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقشآفرینی زنان در مقاطع مختلف انقلاب اسلامی اظهار کرد: زنان ایرانی همواره در بزنگاههای اجتماعی و سیاسی جریانساز بودهاند؛ چه در دوران پیروزی انقلاب اسلامی و چه در سالهای دفاع مقدس که با پشتیبانی از جبههها نقشآفرینی کردند و امروز نیز با همان بصیرت و مسئولیتپذیری در صحنه حضور دارند.
وی افزود: انقلاب اسلامی زنان را از حاشیه به متن جامعه آورد؛ در عین پاسداشت نقش مادری و عفاف، زمینه حضور اجتماعی و اثرگذار آنان را فراهم کرد و شأن زن ایرانی را در خانواده و جامعه ارتقا داد.
جهش آموزشی و حضور در عرصههای تصمیمسازی
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس با اشاره به دستاوردهای انقلاب در حوزه زنان تصریح کرد: جهش بیسابقه در آموزش و افزایش چشمگیر سطح سواد و تحصیلات زنان، حضور گسترده در دانشگاهها، نخبگانی و عرصههای علمی از مهمترین دستاوردهاست. امروز زنان در بسیاری از حوزههای تخصصی در سطوح بالای علمی قرار دارند.
خدادادی ادامه داد: پس از انقلاب، زنان در عرصههای تصمیمسازی نیز نقش مؤثرتری پیدا کردند؛ از شوراها تا مدیریتهای میانی و عالی. هرچند تا نقطه مطلوب فاصله داریم، اما این حضور نسبت به گذشته پررنگتر و مسئولانهتر شده است.
تقویت نهاد خانواده و حمایتهای قانونی
وی با اشاره به اقدامات حمایتی در حوزه خانواده گفت: تصویب قوانین حمایتی از مادران، مرخصی زایمان، بیمهها و سیاستهای جمعیتی با هدف تحکیم بنیان خانواده انجام شده است. همچنین توسعه شبکههای بهداشتی و خدمات تخصصی زنان، کاهش مرگومیر مادران و افزایش امید به زندگی از دیگر ثمرات این رویکرد بوده است.
خدادادی همچنین به توسعه مشاغل خانگی و فرصتهای کارآفرینی برای زنان اشاره کرد و افزود: بسیاری از زنان علاوه بر ایفای نقش در خانواده، در عرصههای اقتصادی نیز فعال و نوآور هستند و این حضور، ریشه در نگاه خانوادهمحور انقلاب دارد.
اصلاح مستمر قوانین با محوریت خانواده
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس با بیان اینکه همچنان با وضعیت مطلوب فاصله وجود دارد، تأکید کرد: رویکرد فراکسیون، اصلاح مستمر سیاستها و قوانین به نفع تقویت بنیان خانواده و حقوق بانوان است. تلاش کردهایم ارتباط خود را با نهادهای مختلف زنان در خارج از مجلس گسترش دهیم تا مطالبات و دغدغههای آنان را بهصورت اولویتبندیشده پیگیری کنیم.
وی افزود: برگزاری نشستهای تخصصی با دانشگاهها، دستگاههای اجرایی، فعالان حوزه زنان، بخشهای اقتصادی و مجموعههای مرتبط با سلامت و جمعیت در همین راستا انجام شده است تا در بررسی طرحها و لوایح، اثرگذاری لازم صورت گیرد.
نظارت بر اجرای برنامه هفتم و قانون جوانی جمعیت
خدادادی با اشاره به نقش نظارتی مجلس گفت: یکی از محورهای جدی پیگیری ما، نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه است؛ چراکه در برنامههای پیشین درصد قابل توجهی از احکام به طور کامل محقق نشد. هدف ما افزایش میزان تحقق برنامهها از طریق نظارت مستمر، برگزاری جلسات و رفع موانع اجرایی است.
وی درباره اجرای قوانین حوزه خانواده از جمله قانون جوانی جمعیت نیز اظهار کرد: بخشی از کندی اجرای قوانین به مشکلات بودجهای، ناهماهنگی دستگاهها یا شرایط پیشبینینشده بازمیگردد، اما مجلس با ابزارهای نظارتی خود در تلاش است روند اجرا را تسریع کند.
آخرین وضعیت لایحه تأمین امنیت زنان
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس درباره لایحه تأمین امنیت زنان گفت: با تعامل مناسب میان مجلس و دولت و همچنین همکاری کمیسیون اجتماعی، بخش عمدهای از اختلافنظرهای پیشین برطرف شده و این لایحه در کمیسیون به تصویب رسیده و در نوبت بررسی در صحن علنی قرار دارد.
وی افزود: در جریان بررسی صحن نیز امکان ارائه پیشنهاد از سوی نمایندگان وجود دارد و امیدواریم خروجی نهایی قانون، حمایت مؤثری از زنان و در عین حال تحکیم بنیان خانواده را به همراه داشته باشد.
وضعیت اصلاحات مربوط به مهریه
خدادادی درباره اصلاحات مربوط به مهریه نیز توضیح داد: بخش عمده مواد مرتبط تصویب شده، اما یکی از مواد برای اصلاح به کمیسیون بازگشته است. با بازگشت این ماده به صحن، مجدداً امکان ثبت پیشنهاد وجود دارد و تصمیم نهایی پس از بررسیهای تکمیلی اتخاذ خواهد شد.
وی تأکید کرد: هدف ما این است که در چارچوب قانون، هم حقوق زنان حفظ شود و هم تصمیمات اتخاذشده به نفع استحکام خانواده باشد.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: امروز زنان ایرانی با حفظ هویت دینی و فرهنگی خود، حضوری اثرگذار در عرصههای مختلف دارند و این مسیر با رویکرد اصلاح و تکامل مستمر ادامه خواهد یافت.
