۱ اسفند ۱۴۰۴، ۷:۴۶

مهریه در مسیر اصلاح؛ عدالت برای زنان و استحکام خانواده‌ها

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس گفت: بازنگری قانون مهریه در مجلس در مسیر نهایی شدن است؛ تصمیمی که هم حقوق زنان را تضمین می‌کند و هم به تحکیم بنیان خانواده‌ها کمک می‌کند.

زهرا خدادادی، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش‌آفرینی زنان در مقاطع مختلف انقلاب اسلامی اظهار کرد: زنان ایرانی همواره در بزنگاه‌های اجتماعی و سیاسی جریان‌ساز بوده‌اند؛ چه در دوران پیروزی انقلاب اسلامی و چه در سال‌های دفاع مقدس که با پشتیبانی از جبهه‌ها نقش‌آفرینی کردند و امروز نیز با همان بصیرت و مسئولیت‌پذیری در صحنه حضور دارند.

وی افزود: انقلاب اسلامی زنان را از حاشیه به متن جامعه آورد؛ در عین پاسداشت نقش مادری و عفاف، زمینه حضور اجتماعی و اثرگذار آنان را فراهم کرد و شأن زن ایرانی را در خانواده و جامعه ارتقا داد.

جهش آموزشی و حضور در عرصه‌های تصمیم‌سازی

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس با اشاره به دستاوردهای انقلاب در حوزه زنان تصریح کرد: جهش بی‌سابقه در آموزش و افزایش چشمگیر سطح سواد و تحصیلات زنان، حضور گسترده در دانشگاه‌ها، نخبگانی و عرصه‌های علمی از مهم‌ترین دستاوردهاست. امروز زنان در بسیاری از حوزه‌های تخصصی در سطوح بالای علمی قرار دارند.

خدادادی ادامه داد: پس از انقلاب، زنان در عرصه‌های تصمیم‌سازی نیز نقش مؤثرتری پیدا کردند؛ از شوراها تا مدیریت‌های میانی و عالی. هرچند تا نقطه مطلوب فاصله داریم، اما این حضور نسبت به گذشته پررنگ‌تر و مسئولانه‌تر شده است.

تقویت نهاد خانواده و حمایت‌های قانونی

وی با اشاره به اقدامات حمایتی در حوزه خانواده گفت: تصویب قوانین حمایتی از مادران، مرخصی زایمان، بیمه‌ها و سیاست‌های جمعیتی با هدف تحکیم بنیان خانواده انجام شده است. همچنین توسعه شبکه‌های بهداشتی و خدمات تخصصی زنان، کاهش مرگ‌ومیر مادران و افزایش امید به زندگی از دیگر ثمرات این رویکرد بوده است.

خدادادی همچنین به توسعه مشاغل خانگی و فرصت‌های کارآفرینی برای زنان اشاره کرد و افزود: بسیاری از زنان علاوه بر ایفای نقش در خانواده، در عرصه‌های اقتصادی نیز فعال و نوآور هستند و این حضور، ریشه در نگاه خانواده‌محور انقلاب دارد.

اصلاح مستمر قوانین با محوریت خانواده

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس با بیان اینکه همچنان با وضعیت مطلوب فاصله وجود دارد، تأکید کرد: رویکرد فراکسیون، اصلاح مستمر سیاست‌ها و قوانین به نفع تقویت بنیان خانواده و حقوق بانوان است. تلاش کرده‌ایم ارتباط خود را با نهادهای مختلف زنان در خارج از مجلس گسترش دهیم تا مطالبات و دغدغه‌های آنان را به‌صورت اولویت‌بندی‌شده پیگیری کنیم.

وی افزود: برگزاری نشست‌های تخصصی با دانشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، فعالان حوزه زنان، بخش‌های اقتصادی و مجموعه‌های مرتبط با سلامت و جمعیت در همین راستا انجام شده است تا در بررسی طرح‌ها و لوایح، اثرگذاری لازم صورت گیرد.

نظارت بر اجرای برنامه هفتم و قانون جوانی جمعیت

خدادادی با اشاره به نقش نظارتی مجلس گفت: یکی از محورهای جدی پیگیری ما، نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه است؛ چراکه در برنامه‌های پیشین درصد قابل توجهی از احکام به طور کامل محقق نشد. هدف ما افزایش میزان تحقق برنامه‌ها از طریق نظارت مستمر، برگزاری جلسات و رفع موانع اجرایی است.

وی درباره اجرای قوانین حوزه خانواده از جمله قانون جوانی جمعیت نیز اظهار کرد: بخشی از کندی اجرای قوانین به مشکلات بودجه‌ای، ناهماهنگی دستگاه‌ها یا شرایط پیش‌بینی‌نشده بازمی‌گردد، اما مجلس با ابزارهای نظارتی خود در تلاش است روند اجرا را تسریع کند.

آخرین وضعیت لایحه تأمین امنیت زنان

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس درباره لایحه تأمین امنیت زنان گفت: با تعامل مناسب میان مجلس و دولت و همچنین همکاری کمیسیون اجتماعی، بخش عمده‌ای از اختلاف‌نظرهای پیشین برطرف شده و این لایحه در کمیسیون به تصویب رسیده و در نوبت بررسی در صحن علنی قرار دارد.

وی افزود: در جریان بررسی صحن نیز امکان ارائه پیشنهاد از سوی نمایندگان وجود دارد و امیدواریم خروجی نهایی قانون، حمایت مؤثری از زنان و در عین حال تحکیم بنیان خانواده را به همراه داشته باشد.

وضعیت اصلاحات مربوط به مهریه

خدادادی درباره اصلاحات مربوط به مهریه نیز توضیح داد: بخش عمده مواد مرتبط تصویب شده، اما یکی از مواد برای اصلاح به کمیسیون بازگشته است. با بازگشت این ماده به صحن، مجدداً امکان ثبت پیشنهاد وجود دارد و تصمیم نهایی پس از بررسی‌های تکمیلی اتخاذ خواهد شد.

وی تأکید کرد: هدف ما این است که در چارچوب قانون، هم حقوق زنان حفظ شود و هم تصمیمات اتخاذشده به نفع استحکام خانواده باشد.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: امروز زنان ایرانی با حفظ هویت دینی و فرهنگی خود، حضوری اثرگذار در عرصه‌های مختلف دارند و این مسیر با رویکرد اصلاح و تکامل مستمر ادامه خواهد یافت.

    • کهن IR ۰۸:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      پس اون خانومی که بلند شده رفته سکه هم میگیره ازدواج هم کرده این مرد بدبخت که داره هم شکم زن وبچه شو سیر میکنه هم سکه اون خانومی که رفته میده تکلیف این چیه
      • ناشناس IR ۱۰:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
    • رضا IR ۰۹:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      شما یه کاری کردین که برخی زنها بخاطر سکه مهریه گذاشتن اجرا وطلاق گرفتن
    • مهدی IR ۰۹:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      ای خدا چرا نمیتونید یه قانون ثابت براش بگذارید ، تا کی میخواین بودجه بگیرید برای اصلاح قانون ساده ،
    • IR ۱۰:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      الان یه خانومی می شناسم با شوهرش مشکل داره . دادگاه تعیین کرده هر سه سال یک سکه . از طرفی شوهرش نه می ذاره کار کنه نه با فامیل رفت و آمد می کنه ، نه طلاق می ده. آنقدر اذیت کرد که گفت مهرم حلال جونم آزاد ، ولی باز هم دادگاه این جمله رو قبول نکرد. رسماً شوهر نیست ، صاحب زن است.
    • IR ۱۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      سکه از ۲۰۰ م گذشته..خجالت بکشید. یه مرد توان پرداخت یک سکه ش را هم نداره..چه برسه به دهها سکه که از سال‌های گذشته براش بستند.
      • IR ۱۶:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
        34 3
        باسلام خدمت مسئولین محترم قضایی چرا یک تصمیم منطقی نمی تونید بگیرید تبصره ای بذارید تا هم مردهای باغیرت و درگیر مهریه از ادامه ی زندگی نا امید نشند هم زنان پاک دامن و باحیا و زندگی دوست با اطمینان زندگی کنند. این قانون مهریه بالا برای زنانی که دم به دم طلاق رو وسیله ای برای رسیدن به خواسته ها و عقده هاشون قراردادند.برگ برنده شده والا زنان باحیا تو زندگی سخت هم می سازند و مهریه درست و حسابی بهشون نمیرسه مافیای مهریه درست کردین.
    • حسن IR ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      به نام خدا...به نظر من میزان مهریه باید در حد معقول در سند ازدواج قید شود آنهم با توجه به شغل زوج و میزان در آمد در آن شغل...ولی در عوض به زوجه هم اختیاراتی مثل حق طلاق با داشتن ادله قابل قبول برای دادگاه داده شود.در غیر اینصورت کمتر پسر جوانی به خود جرأت میدهد که ازدواج کند.
        حتی بعد فوت عروس خانم خانواده و اقوام عروس خانم ادعا مهریه کند باید پرداخت شود و مهمتر از آن حتی اگر دختر خیانت کند بازهم به مهریه می‌رسد عملا هیچ امنیت و آرامشی برای مرد نیست تمام تعهدات مالی اجتماعی و فضایی باید مرد انجام دهد در مقابل مثلا حسن معاشرت عروس با همسر و خانواده او که همان هم زن به خوبی انجام نمی‌دهد عملا ازدواج به قرارداد اقتصادی تعهد آور فقط برای مرد تبدیل شده غیر از هزینه جاری زندگی نفقه و اجر المثل و.... و سود اصلی این قرارداد زن و خانواده زن میبرد
    • IR ۱۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      مهریه و قیود بی انتهای خانواده ها جهت ازدواج...عملا جوانان را از ازدواج ترسانده.و به مانع اصلی ازدواج تبدیل شده است..مردان جامعه ضعیف و توقعات نامعقول و طاقت فرسا از آنان مانع ازدواج میشود..و اگر ازدواجی هم صورت گیرد..مهریه سبب افزایش تنش اجتماعی است
    • سامان IR ۱۱:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      دیگر کسی با این قیمت سکه جرات ازدواج ندارد
    • مجید IR ۱۱:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      درسته سکه را قبول کرده اما نه بااین تورم . واقعا چه گناهی کرده مرد که دولت توان کنترل سکه را ندارد باید مثل پول حساب کنم .واقعی وعادل آنه هستش مقصر اصلی دولت که سکه اینقدر گران شده
    • IR ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      عدالت برای انسان
    • ******* IR ۱۱:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      استحکامی که به پول بند باشد همواره متزلزل ودر شرف ویرانی است.
    • متین IR ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      هیچ دختری حاضر نیست به خاطر مهریه زندگیش را تباه و طلاق بگیرد .زن به یک کالای مصرفی که تاریخش تمام می شود تبدیل شده
      • IR ۰۶:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
    • ناشناس IR ۱۲:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      با این شرایط و تورم و وضعیت اقتصادی، از طرفی توقعات نجومی و عجیب غریب بنظر ازدواجی صورت نگیره خیلی خیلی بهتره، دیگه طلاق و سکه و پابند و زندان و.... هم بیاد روش که میشه قوز بالا قوز. تا قوانین درست حسابی و جدی اصلاح نشه، ازدواج یه ظلمه که انسان به خودش میکنه
    • مهدی IR ۱۲:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      خدای ما مردها چقدر بدبختیم زحمت میکشیم خانه ماشین می‌خریم اون وقت بادست خودمون میریم یکی پیدا می‌کنیم کلی مهریه اش میکنیم میگیم بیا خانم خانه شو موقع رفتن کل مال که جمع کردم وردا ببر
    • بهار IR ۱۲:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      واقعا تاسف میخورم که مسؤلین نمی‌تونن یک پرونده مهریه رو سبک سنگین کنن و تصویب کنن ..سکه یکدونه ش سنگینه برای یک مرد کارگر یا کارمند ..اون زمان که قبول کرده هیچ وقت بدبخت نمی دونسته که یک زمانی قرار است زندگیشون از هم بپاشه .چرا جوری کردین که اگه طلاق شکل بگیره مرد باید نابود بشه بجاش زن آب تو دلش تکون نخوره .چرا تو قانون های ما همیشه بی عدالتیه
    • مهدی IR ۱۲:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      خدای ما مرد ها چقدر بدبختیم بادست خودمون میریم یکی پیدا می‌کنیم میگیم بیا خانم خانه شو بخور بخواب خرج میدم مهریه میدم موقع رفتن مال بردار برو
    • ولش کن IR ۱۲:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      والا مردها که سکه را گران نکردند ، طلا یک فلز بی روح است ، یک سکه بی روح ۲۰۰‌میلیون تومان ، فرض اینکه ماهی ۲۰ میلیون درامد داشته باشی باز هم ۱۰ ماه طول میشکه اگر همش رو بتونی سیو کنی.
    • کاردر IR ۱۲:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      شما بیاید قتل نفس رو مساوی قرار بدید ،همانطور که شلاق و دزدی حکمش معاویه,, هیچ قانون دیگه ای برای زنان ندارید ، فقط در امور مالی ازدواج یک دوره اطلاعاتی برای جوونا بذارید،شما تعیین کننده مبلغ آدما نیستید، زنا هم هندونه بلند نمیکنن که بتونید زیر بغلشون بزارید
    • اصغر رهبری IR ۱۲:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      لعنت بر قانون ظالمانه مهریه
    • IR ۱۲:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      بهترین و برای بقای خانواده همان که مهریه را ۱۴ چهارده سکه حساب کنند و بیشتر ازآن محاسبه نشود
    • IR ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      کشورهای دیگر ایا این همه بدبختی می کشند برای ازدواج این همه سکه مهر میکنند باید مهریه از طرف دولت تعیین شود واز طرف انسان های آگاه اگر کسی مهریه را سکه مهرکرده است باید ببیند ایا مرد این مقدا ر مهریه را میتواند پرداخت کند با توجه به مالی که دارد مقدا ر مهریه را تعیین کنند و مهریه بدهد وزن را طلاق دهد و راحت شود مثلن کسی ۱۵۰ سکه مهریه کرده است و اموال فرد به اندازه ده سکه هست همین مقدا ر را تعین کنند و پرداخت نماید و زن را طلاق دهد و راحت شود
    • ناشناس IR ۱۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      خداازاین زور بی عدالتی نگذره مردبیگناه ازکجابیاره
    • IR ۱۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      سلام کدام قانون چندین سال کار می کنی زندگی جمع می کنید بعد خانم می آیید همه رو طبق نظر قاضی جمع می کند می برد و هیچ چیزی برای زندگی خودت نداری بعد میگن باید آنروز فکرش را میکردی زندگی مگه کاسبی هست که الان برخی خانم ها بعنوان حربه دارند از آن استفاده می کنند زمانی که اکثر آقایون ازدواج کردند سکه این قیمت نبود و چنین مشکلاتی وجود نداشت پس معلوم میشود خانم ها برای زندگی نیامدند یک مرد چگونه می تواند با یک حقوق ۲۵ میلیونی و تورم سرسام آور از عهده خرج خانه و دیگر مسائل برآید
    • جمشید نوری IR ۱۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      مگه مردی هم زن میگیره
    • امید IR ۱۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      به نظرمن دلیل طلاق روهم درنظر بگیرن.مثلا زنی که هیچ دلیل محکمی جز اینکه همسرش مشکل ناباروری داشته جدا شده اون مرد کارگر چطور زندگی دوم رواداره کنه وهم سکه بده وهم اجاره گناه اون مرد چیه ایا باید دست از زندگی شست وخودش رو میکشت به خاطر مشکلی که هیچ دخالتی دران نداشته وخواست خدا بوده اینجا عدالت با کیست؟؟
    • F.M IR ۱۴:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      متاسفانه وقتی به صرف اجرای قوانین ۱۴ قرن قبل می‌خواهیم جامعه امرو ز رو اداره کنیم نتیجه همین میشه که نه زن از وظایف و حق و حقوقش راضیه نه مرد میتونه از عهده هزینه حتی برای جدایی بربیاد ونه جامعه جرات میکنه مثل بقیه دنیا روش متداول زندگی رو که ازدواج و نهایتا جداشدنی پیش بگیره... صرفا به این دلیل که قوانین منسوخی که توی جامعه امروز عملا هیچ کاربردی نداره گردن جامعه گذاشته شده
    • یونس IR ۱۴:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      خانم زهراخدادادی رئیس فراکسیون زنان درمجلس خواهشمندم وتقاضامندم کمی به مردان رحم کنید سکه بالای ۲۰۰میلیون تومان شده ازطرفی ازدواج کم شده وسایه فشاروجنگ ازطرف شیطان بزرگ آمریکا ورژیم نامشروع وجعلی صهیونیستی وتروئیکای لعنتی برایران سایه انداخته
    • یونس IR ۱۴:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      خانم زهراخدادادی رئیس فراکسیون زنان، یادت باشدزنی اگربخواهدزندگی کندمهریه سکه معنانداردمتاسفانه دراین دوره مهریه سکه اقتصاد و درآمدی شده برای اکثرقریب به اتفاق زنان، فلذا خواهشمندم بیشتر از ۱۲سکه قوه قضاییه اعمال نکنند
      • IR ۱۵:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      • ص IR ۰۹:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
    • زهرا رستمی IR ۱۴:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      تورا خدا یک فکری بکنید جوان‌ها دارند سکته می کنند. اکثر دختران میخواهند سکه بگیرند بعد به زندگی ادامه دهند. خانم باباش بدهکار هست دخترش را فریب داده که مهریه بگیر و تهدید به طلاق کن پدر پسر مظلوم را در آوردند ترا خدا دست به کارشوید. جوان‌ها آبرو دارند
    • احمد نجفی IR ۱۴:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      بخدا از دنیا خسته شدم دوست دارم زندگی داشته باشم زنم یک سال ونیم قهر کرده بدون هیچ دلیل فقط خانواده اش فقیر هستند میگه خانه پدرت را بفروش بجای سکه بده به من مگرنه زندگی نداریم . ومیدانم می‌خواهد بگیره بره نمی‌خواهد زندگی کنه کاسبی می‌خواهد. آخه پدرم بیچاره یک خانه بیشتر نداره . دادگاه هم سک سال ونیم به حقوق من که ۱۶ میلیون و شرکتی ام با کرایه خانه بسته آخه پسر عموی خانم وکیلش هست و کارمند دادگاه بوده واقعا گیر افتادم ترا خدا مهریه اصلاح شود
    • جمشید IR ۱۵:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      والله کمیسیون نمیخواد،خوب بود ،
    • IR ۱۵:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      با توجه به گرانی و تورم افسار گسیخته ،سن ازدواج داره می‌ره بالا رسیده به بالای ۴۰سال و کمتر کسی رو میبینیم تن به ازدواج بدهد و اگر با همین فرمون بریم جلو ده سال دیگه کسی اصلا ازدواج نمیکنه یکی از دلایل ممانعت از ازدواج تعیین مهریه با سکه طلا با این شرایط یک ربع سکه طلا هم ۳۰ سال دیگه قیمت یک آپارتمان دو خوابه مهریه اونم سکه رو باید فرهنگ سازی بشه تا وربیفته و بجایش مهریه سفر به کربلا یا حرم امام رضا علیه السلام در مشهد و نهایتش حج عمره
    • پروانه NL ۰۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      من خانمی رو میشناسم که ۳۵ سال پیش ازدواج کرده. ۴۰۰ سکه خانوادش مهریه دختر کردن بعد اینهمه سال باداشتن نوه بینشون اختلاف افتاده خانم رفته مهرشو اجرا گذاشته جالب اینکه آقا نصف خونه و نصف باغش رو به اسم خانم کرده حالا همه مالش رو هم بده برا سکه ها هم بدهکاره هم خودش باید بره خونه باباش به نظر شما این حقه در زمان گذشته که کل سکه این قیمت نبوده فکر کنید خانم خانه دا ره الانه مونده چون هیچ وقت فکر نمیکرده زنش یک چنین کاری بکنه
    • ناشناس DE ۰۲:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      زندگی برای بعضی از افراد جامعه فقط شده تجارت.تجارت ،تجارت.
    • IR ۰۲:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      باید حقوق زن و مرد برابر باشد در تقسیم ارث چرا باید زن یه قسمت و پشر دو قسمت سهم پدری بگیرند چطور موقعی که پدر ویا مادر زمین گیر میشن همه بزار ویردار با دختر زن برادر دختر مردم عروس اما موقع تقسیم ارث برا اونا هستش این ظلم نیست در حق و حقوق زن
    • IR ۰۶:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      وقتی سکه ۲۰۰ میلیون هست کلا باید بساط مهریه جمع بشه، حتی یک دونه اش هم زیاده
    • IR ۰۶:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      درمورد مهریه، چنانچه مهریه یک اهرم فشار بر مرد است که متاسفانه بجای دوام زندگی بیشتر موجب ازهم پاشیدگی زندگی شده است چرا که برخی خانومها بدون کوچکترین زحمت به مال ومنال می رسند ومردان به زندان وگرفتاری وقرض بی پایان وگرفتار آفت وبلای باخت عمر خود...
    • IR ۰۷:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      چرا پسرها مهریه نداشته باشند ، مگر خانواده ها برای پسرها زحمت نکشیدند ، ۸۰ درصد طلاقها زیاده خواهی برخی دختران بعد از ازدواج است ، مهریه باید به صورت نصف نصف از وقت ازدواج باشد
    • حسن IR ۰۷:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      اصلاح قانون ظالمانه مهریه فوری فوری فوری فوری باید انجام شود جوانامون تباه شدن دیگه کسی تن به ازدواج نمی‌ده واقعا متاسفم
    • IR ۰۸:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      به خودتون بیاید اخه این چه قانون مسخره ای هست چرا مرد باید بخاطر مهریه بره زندان خیانت ببینه باز بره زندان؟ زنش مریض باشه و زن کتمان کنه بعد بفهمه باز باید مهریه بده؟ هیچ جای دنیا همچین قانونی ندارن
    • رسول IR ۰۸:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      ازدواج رو پولی نکنید الان با این وضع مهریه ترسی به دل جوانان و خانواده ها افتاده که جرات ازدواج ندارند چون ممکنه این مصیبت به نام ایشون بخوره. ازدواج و تشکیل خانواده رو آسان کنید طلاق هم یکی از مسایل زندگی مشترک است. اینکه در این وسط مرد عارت شود و ببازد و زن برد کند منطقی نیست این برد باعث شده ۶۷ درصد طلاقهای امروز از طرف خانم ها باشد در طلاق باید هر دو طرف احساس زیان کنند تنها این عامل تعادل رو به زندگی برمیگردونه. اونی که میگه قرارداد امضا کردی بله مرد برای مهریه و زن برای تمکین امضا کرده
    • IR ۰۹:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      متاسفانه تاکنون چیزی که دیدیم فقط نفع زنان بوده وظلم آشکار در حق مردان.مهریه ای که از ابتداعندالستطاعه بود،عندالمطالبه در دفترخانه هاثبت شدو قانون مهریه به دلیل مشکلات مالی جای سواستفاده شدومردان را به زندان که هیچ جای دنیا چنین نیست ویا گدایی برای پرداخت اقساط انداختن وازاونطرف برخی خانم ها شدن حقوق بگیر و صاحب خونه و ماشین بدون اینکه تفکرشودکه اصلا مهریه در ازای چی داده شده ،ایا ذات ازدواج اینه که خانم عقدوثبت کنه و بره خونه پدرومهریه بگیره
    • رسول IR ۰۹:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      سوال مهم اینکه زنی که طبق همون قرارداد تمکین نمیکند زندانیش میکنند که مرد را زندانی میکنند؟همین زندانی کردن مرد تعادل خانواده را بهم زده و زنان با استفاده از این اهرم فشار عملا زندگیها را نابود میکنند. پس حذف زندان باعث میشود زوج و زوجه به سمت توافق بر سر مسایل خانواده پیش برند و از ابزارهای حقوقی و قضایی کمتر استفاده کنند. این به آرامش خانواده ها کمک میکند.
    • ناشناس IR ۱۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      من یک خانم هستم که در زندگی عذاب زیادی کشیدم مهریه کم داشتم و ... بعد طلاق یه بچه مریض هم با خودم بردم ...به نظرم باید مهریه حذف و کلیه داراییهایی مرد بعد ازدواج بدست میاره چه در خرید چه در فروش دو امضا باشه هم امضای مرد و هم خانمش واجب باشه از طرفی حق طلاق دو طرفه باشه در صورت خیانت هر کدوم دیگه هیچ حقی از اموال نداشته باشند خانم هم حق کار و آزادی داشته باشه نگهداری بچه ها دوطرفه باشه و زن اگر شاغل هست در امور منزل سهیم باشه نه بدهکار اگر این طور باشه خیانت خیلی کم میشه صیغه هم کامل حذف بشه
    • مسلمان ایرانی FR ۱۰:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      سلام تنها راه حل ملاحظه واقعیت موضوع درشرایط اقتصادی کنونی جامعه ، فقط تعویض عندالستطاعه با عندالمطالبه میباشدکلیه مشکلات حل میشود به همین سادگی.
    • IR ۱۳:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      برای چی یک مرد هنوز زندگی مشترکی را شروع نکرده باید سندی را امضائ کنه که میتونه هستیش را نابود کنه .ازدواج یک امر دو طرفه است وباید هردو طرف به طور مساوی تسبت به حفظ این پیوند مسئو لیت پذیربوده و هرکس به تشخیص دادگاه خسارت متلاشی شدن آن پیوند را بپردازه
    • IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      زندگی یک شراکت دو طرفه است و مساوی هردو باید برای شروع آورده ایی برابر بیاورند .ثبت کنند و باهم تصمیم بگیرند چگونه خرج کنند و اگر به اختلافی حل نشدنی خوردن دادگاه تشخیص دهد و عامل اصلی را جریمه کند تا یک طرف به خاطر فکر دیگری آسیب نبیند
    • Behrooz IR ۱۳:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      با این رویه و افزایش قیمت سکه ، مهریه دست آویز خوبی شده برای زنانی که فقط و فقط به نیت گرفتن مهریه و رسیدن به مال و منال شوهری که از روی سادگی و عشق و علاقه فریب اون زن رو خورده ، اینکه هر زنی بهر دلیلی بره مهریه رو اجرا بزاره و قصدش از ازدواج فقط گرفتن مهریه باشه واقعا ظلم خیلی بزرگی در حق مردانی هست که صادقانه میخواستن زندگی کنند.
    • Ahoora IR ۱۳:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      با افزایش قیمت سکه برخی خانوما دیگه دنبال ساختن زندگی نیستن سریع مهریه اقدام می کنند. از یک طرف تورم گرانی که باعث شده پسرا از ازدواج فراری باشن از یک طرف این شرایط ازدواج که به ضرر آقایون هست جامعه به سمت پیری طلاق پیش داره میره باید قانون فعلی تغییر کنه جامعه داره به سمت فساد میره
    • حسن IR ۱۳:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      کارشناسان بیمه بررسی کنن شاید بشه مهریه را در قا لب بیمه مثلا عمر و پس انداز جاری کرد تا هرچه بیشتر زندگی ادامه پیداکند مهریه هم به نسبت بیشتر شود نه از ساعت اول‌ مرد کلی بدهکار التزام آور بشه و از اول هم خرد خرد پرداخت کنه و در صورت تشخیص دادگاه پر داخت بشه .
    • IR ۱۴:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      همه چی به نفع مردا نوشتین زنها بعد از طلاق چیکار کنن مردا راحت ازدواج میکنن مهریه هم نمیدن تو محضر بودم مرده میگفت ۲۵۰تومان‌بهت میدم میخای باش میخای برو برو راحتم‌برای خودم داماد میشم‌ زنه بیچاره با دوتا بچه با ۲۵۰چیکار کنه
    • زهرا IR ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      الان شوهرم داره منو طلاق می‌ده و خونه و ماشین هم فروخته که مهریه نده بعد از ۱۰سال زندگی درسته هر ۳ سال هم یک سکه واقعا یه خانم چیکار کنه
    • پریسا IR ۱۶:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      زن بعداز جدایی اگه مهریه ای کم داشته باشه نمیتونه زندگی بسازه‌با این وضع اقتصاد جامعه بیشتر زنان نمیتوند،کار،کنند خصوصا زنهای بالا۴۵سال هیچ زنی فکر نکنم بخاطر گرفتن مهریه بخواهد جدا بشود در ثانی وقتی مردی که ملک واموال زیاد داره حتما باید بعداز جدایی حق وحقوق زن را بدهد. وانهایی که واقعا ندارد مهریه قسط بندی کردند تا بتونند مهریه بدهند زن بعد از جدایی در خونه پدر ومادر جایی ندارد پس بهتره به زن مهریه بدهند
    • مرتضی IR ۰۹:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      با این قوانین سخت مهریه آقایون دیگر تن به ازدواج نمیدهند و به ازدواج سفید روی آوردند این فاجعه است برای جامعه، چرا بابت مهریه مرد را زندان میکنند، این خلاف قوانین بین المللی می‌باشد، و به ضرر جامعه و شدت کاهش ازدواج آقایان رو در پی داشته، هر چه سریعتر قانون اصلاح مهریه باید سریعا اجرا شود وگرنه آسیب های اجتماعی زیادی دامن گیر جامعه خواهد شد

