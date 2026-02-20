دستور جدید دولت ترامپ؛ احتمال بازداشت گسترده پناهجویان قانونی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامه القدس العربی، بر اساس یادداشت صادرشده از سوی وزارت امنیت داخلی آمریکا، پناهجویانی که برای دریافت گرینکارت درخواست دادهاند، باید پس از گذشت یک سال از ورودشان، برای بررسی پرونده دوباره به بازداشت فدرال بازگردانده شوند و ممکن است تا پایان روند رسیدگی در بازداشت باقی بمانند.
این تصمیم با انتقادات گسترده سازمانهای مدافع حقوق پناهجویان روبهرو شده است. منتقدان میگویند این سیاست موجب ایجاد ترس و سردرگمی در میان حدود ۲۰۰ هزار پناهجویی میشود که در دوره ریاستجمهوری جو بایدن وارد آمریکا شدهاند.
این موضوع همزمان با برگزاری جلسهای در دادگاه مینهسوتا برای بررسی تمدید حکم موقت حمایت از پناهجویان در برابر بازداشت و اخراج، جنجالبرانگیز شد.
نماینده وزارت دادگستری اعلام کرد دولت حق بازداشت پناهجویان پس از یک سال را برای خود محفوظ میداند، اما تصریح نکرد که این سیاست بهطور دائمی اجرا خواهد شد؛ موضوعی که با تردید و انتقاد وکلای مدافع مواجه شد.
پس از این جلسه، «تینا اسمیت» سناتور دموکرات با بیان اینکه دولت «هیچ استدلال حقوقی یا واقعی قانعکننده» برای توجیه سیاستهای خود ارائه نکرده ، تأکید کرد که پیگیری قضایی ادامه خواهد داشت.
در همین حال، سازمانهای حامی پناهجویان از جمله HIAS ، این تصمیم را تلاشی آشکار برای بازداشت و اخراج هزاران فردی دانستند که بهطور قانونی وارد کشور شدهاند.
به گفته این نهادها، این افراد با وعده امنیت و فرصت بازسازی زندگی به آمریکا آمدهاند، اما اکنون با تهدید بازداشت نامحدود روبهرو هستند.
ماه گذشته قاضی «جان تونهایم» بازداشت پناهجویان در مینهسوتا را ممنوع اعلام کرد و گفت احتمال زیادی وجود دارد که بازداشت آنان غیرقانونی تشخیص داده شود.
وی تأکید کرد از آنجا که پناهجویان تنها پس از گذشت یک سال از ورود میتوانند برای گرینکارت اقدام کنند، الزام به بازداشت در این مقطع «نتیجهای غیرمنطقی» خواهد داشت.
در همین چارچوب، عملیات دولت با عنوان «Operation PARRIS» برای احضار و بررسی وضعیت حدود ۵۶۰۰ پناهجو در مینهسوتا، پس از مرگ دو شهروند به دست مأموران فدرال با اعتراضات گسترده مواجه شد.
قاضی پرونده یادآور شد این پناهجویان پیش از اسکان مجدد تحت بررسیهای امنیتی دقیق قرار گرفتهاند و هیچیک تهدیدی برای جامعه یا متهم به جرایم مستوجب اخراج نبودهاند.
قاضی تونهایم در پایان تأکید کرد این افراد به دلیل آزار و اذیت در کشورهای خود به آمریکا پناه آوردهاند و طبق قانون حق دارند در این کشور کار و زندگی کنند.
وی دستور آزادی بازداشتشدگان و بازگرداندن آنان به مینهسوتا را صادر کرد.
