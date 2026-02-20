۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۳۷

تردد روان در محورهای شمالی کشور؛ بارش و مه در ارتفاعات

تردد خودروها در محورهای شمالی کشور روان است، اما بارش پراکنده باران و مه‌گرفتگی در ارتفاعات برخی محورها گزارش شده است.

به گزارش خبرنگار مهر بر اساس اطلاعات مرکز مدیریت راههای کشور در زمان حاضر، تردد خودروها در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان گزارش می‌شود.

بر اساس این گزارش، محورهای چالوس و فیروزکوه با بارش پراکنده باران و مه‌گرفتگی در ارتفاعات همراه هستند که می‌تواند موجب کاهش دید رانندگان شود.

همچنین در برخی محورهای استان گلستان نیز بارش باران و مه‌گرفتگی گزارش شده و به رانندگان توصیه می‌شود با احتیاط بیشتری تردد کنند.

کد خبر 6754368
محمدحسین سیف اللهی مقدم

