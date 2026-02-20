تردد روان در محورهای شمالی کشور؛ بارش و مه در ارتفاعات

به گزارش خبرنگار مهر بر اساس اطلاعات مرکز مدیریت راههای کشور در زمان حاضر، تردد خودروها در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان گزارش میشود.
بر اساس این گزارش، محورهای چالوس و فیروزکوه با بارش پراکنده باران و مهگرفتگی در ارتفاعات همراه هستند که میتواند موجب کاهش دید رانندگان شود.
همچنین در برخی محورهای استان گلستان نیز بارش باران و مهگرفتگی گزارش شده و به رانندگان توصیه میشود با احتیاط بیشتری تردد کنند.
