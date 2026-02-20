ارسال افطار رایگان به نیازمندان استانبول با برنامه «الو افطار»

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد توفیق گوکسو، شهردار اسنلر استانبول، با بیان اینکه این خدمت ویژه روزهدارانی است که شرایط زندگی مانع آمادهسازی وعده افطار برای آنان میشود، گفت: هر بسته غذایی برای چهار نفر کفایت میکند و پس از ثبت درخواست از طریق خط تلفن اختصاصی، مستقیماً به درِ منازل ارسال میشود.
وی افزود: این ابتکار بخشی از برنامه گسترده رمضانی شهرداری برای تقویت همبستگی اجتماعی است و تیمهای میدانی بهصورت روزانه مسئولیت آمادهسازی و توزیع غذا میان خانوادههای ثبتنامشده را بر عهده دارند.
این خدمات بخشی از مجموعه برنامههای اجتماعی است که شهرداری اسنلر در ماه مبارک رمضان اجرا میکند؛ برنامههایی که شامل برپایی سفرههای افطاری جمعی و فعالیتهای حمایتی و همبستگی اجتماعی است و با هدف پشتیبانی از اقشار نیازمند و کاهش فشارهای معیشتی آنان انجام میشود.
محمد توفیق گوکسو، شهردار اسنلر، با تأکید بر اینکه رمضان «ماه رحمت، مغفرت و همدلی اجتماعی» است، گفت: شهرداری برای زنده نگهداشتن حالوهوای رمضان، خیابانها، میادین و مدارس منطقه را با نورپردازی و تزئینات ویژه آراسته است.
گوکسو توضیح داد که شهرداری با راهاندازی خط تلفنی «الو افطار»، به درخواست خانوادههایی که امکان تهیه سفره افطار را ندارند پاسخ میدهد و وعدههای غذایی کامل را مستقیماً در منازل آنان آماده و توزیع میکند.
به گفته او، شهرداری امسال بهجای برپایی خیمههای افطار، الگوی «افطار خانگی» را در پیش گرفته است؛ بهگونهای که روزانه برای حدود ۱۰۰ خانواده، غذایی شامل چهار نوع خوراک، با در نظر گرفتن نیاز وعده سحر، فراهم میشود.
وی افزود: شماری از مسئولان شهرداری نیز در برخی منازل منتخب، در کنار خانوادهها بر سر سفره افطار حاضر خواهند شد تا روح همبستگی اجتماعی تقویت شود.
شهردار اسنلر همچنین با اشاره به اینکه این شهرداری یکی از بزرگترین آشپزخانههای اطعام در ترکیه را در اختیار دارد، گفت: ظرفیت تولید این مجموعه در صورت نیاز به ۱۲۰ هزار وعده غذا میرسد و در طول ماه رمضان، نیازمندان هر روز بهصورت رایگان در این مرکز پذیرایی خواهند شد.
