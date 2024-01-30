در نشست نقد و بررسی «سرهنگ ثریا» چه گذشت؟

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از دفتر پاسداشت زبان فارسی حوزه هنری، نشست نمایش و نقد فیلم «سرهنگ ثریا» ساخته «لیلی عاج» به عنوان نخستین نشست از سلسله نشستهای «فارسینما» به همت دفتر پاسداشت زبان فارسی حوزه هنری انقلاب اسلامی و به منظور نمایش و نقد گفتمانشناسانه و نشانهشناسانه فیلمهای روز در تماشاخانه مهر حوزه هنری برگزار شد.
تینا چهارسوقی امین، گفتمانشناس و استاد دانشگاه گفت: این فیلم محوریت زنانه دارد و قضایا را از زوایای یک قهرمان زن غالب میببینیم، بتابر این، فقط به گفتمان ساخته و پرداخته او میپردازیم و انگار گفتمان رقیبی در مقابل آن نمیبینیم. این مادر فقط در مقابل گفتمان غالبی که اشرف ساخته مقابله میکند، نه فقط برای برگرداندن پسرش از آنها. برای کسی که این سازمان را نشناسد و نداند این افراد به چه دلیلی دراشرف گیر کردهاند، این پرسش پیش میآید که چه کار به کارشان دارید و چرا مادراصرار دارد که پسرش را برگرداند.
این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به دیالوگهای تئاتری فیلم یادآور شد: جا داشت که نویسنده و کارگردان فیلم در قالب چنین دیالوگهایی از خط مشی ایدئولوژیک سازمان منافقین هم سخن به میان می آود تا نشاندهنده این تقابل گفتمانی باشد. وقتی در اینجا تقابلی ایدئولوژیک نمیبینیم و فقط عاطفه مادری از منظری عاطفی روانشناختی فربه میشود، مانع دید خردورزی در فیلم میشود و مادر با همه تلاشهایش نتوانست فرزندش را بیرون بکشد و بنابر این بازنده است.
سازمان اوج دخالتی در محتوای فیلمنامه «سرهنگ ثریا» نداشت
در ادامه این نشست، لیلی عاج، نویسنده و کارگردان فیلم سرهنگ ثریا، در پاسخ اظهار کرد: هر فریمی که در باره اشرف بوده دیدهام و سازمان اوج کوچکترین دخالتی در فیلمنامه نداشته و آنچه میبینید حاصل تجربه من به عنوان یک فیلم اولی است. من فقط طرح بحث کردهام و مخاطبی حرفی نسبت به این سوژه دارد میتواند در باره آن تحقیق کند
عاج یادآور شد: صادقانه می گویم که توان ترسیم دقیق آدمهای اشرف را در خودم نمیدیدم و این اصلاً هم شوخی بردار نیست! از یک طرف هم نمیخواستم پرداختی کلیشهای و مقوایی به آنها داشته باشم و یا این قدر آنها را مسخ شده و کاریکاتوری نشان دهم که باورپذیر نباشند.
فرزانه فخریان زبانشناس هم با اشاره به این گفته از لیلی عاج سازمان اوج با من کاری نداشت گفت: ای کاش سازمان اوج کاری داشت؛ مساله ما همین است. چون بسیاری ازمجموعههای فرهنگی پای فیلمنامهای مینشینند و آن کنش لازم که سازمان اوج و خیلی جاهای دیگر باید داشته باشند را ندارند.
این زبانشناس در ادامه با اشاره به اینکه کلمات برای ما زبان شناسان خیلی مهماند به گزارههایی چون استفاده نکردن فیلمساز از کلمات اشتباه و خطا و غلط، پرداخت صرف به به تنهایی و دلتنگی شخصیتها و عدم پرداخت به هدایت و تغییر مسیر بستگانشان، توصیفات خوب از اشرف، عدم ناراحتی مادران از اشتباهات بچهشان و تاکید روی چشمانتظاری، نگفتن از زرمنده جز یک جای نامنایب و آوردن کلمات ارتش و آزادیبخشیو و تغییر نام پسر ثریا از امیر علی به مازیار اشار کرد.
وی افزود: ما این گزارهها را در فیلم میبینیم ولی گزارههای ناقض آن گزارهها را در فیلم نداریم.
لیلی عاج در ادامه گفت: نکاتی که گفتید، مؤید این است که چه قدر گفتن از اشرف کار دشواری است. یک بخشی مسئله لجستیکی و مالی ماجرا است و بخش دوم هم این بود که چگونه اشرفنشینانی تصویر کنم که مقوایی یا سمپات نباشند. ببینید چه مرز خطرناکی است!
مهدی صالحی هم، که به عنوان مجری کارشناس، در این نشست حضورد داشت، خاطرنشان کرد: بحث این است که هیچ تلاشی برای نشان دادن یادآوری آن فضای جنایتکارانه منافقین مشاهده نمیشود.
صالحی افزود: شما نمیتوانید نمادها و نشانههای این فیلم را منکر شوید.
تینا امین هم در ادامه این پاسخهای لیلی عاج خاطر نشان کرد: گفتمانها در تقابل شکل میگیرند و وقتی رقیبی در میان نیست، قهرمان ما به مرور ضعیف و پوشالی میشود و ۲ گفتمان در تقابل با هم است که به ثبات می رسند و گرنه هژمونی یک گفتمان در عدم وجود رقیب، ضعیف و شکننده و در نهایت شکست خورده و از بین میرود.
محمدصادق رشیدی، نشانهشناس حوزه هنر و عضو هیات علمی دانشگاه، با اشاره به اینکه کارگردان مسئول محتوای فیلم است اظهار کرد: شما روی موضوع و محتوای مشخص و مهمی دست گذاشتهای که بخشی از ساختاراجتماعی و فرهنگی و سیاسی ما قربانی گفتمانی شده است که نمیتوانیم به راحتی از کنار آن بگذریم. اگر هم بر اساس بنیانهای نظریه زبان شناسی نگاه کنیم، سینما یک کارکرد زبانی دارد که در آن تمامی تصاویری که کنار هم چیده میشوند به مثابه واژگانی هستند که در کنار هم یک جمله را میسازند و جملهها باید معنادار باشند.
تنظیم برای بالا نرفتن از دیوارهای اشرف
لیلی عاج در ادامه در باره ترسیم نکردن اشرف گفت: من عامدانه انتخاب کردم که در باره اشرف چیزی نگویم چون باید از پس آن برمیآمدم. ترجیحم این بود که طوری فیلمنامه ام را تنظیم کنم که الزامی به بالا رفتن از دیوارهای اشرف نباشد. در ضمن، این موقعیت اصلاً میتواند سازمان منافقین نباشند و فرقه دیگری باشند. برای من انتظار مادرها در برزخی که گرفتارش شده بودند مهم بود.
این کارگردان در بخش دیگری از صحبتهای خودبا اشاره به زمان محدودی که برای قصهگویی داشته تصریح کرد: منکرالکن بودن روایت نیستم اما جهتگیری سیاسی براساس نشانهها و گفتمانها و متریال صوتی و بصری فیلم را نمیپذیرم. برایم ممکن نبود که در فیلم صد دقیقهای، سازمان منافقین را، با آن همه فراز و فرود سیاسی و پوست اندازی ایدئولوژیکی که داشته، ترسیم کنم. به اندازه کافی کد دادهام و ظرفیت فیلمنامه همین بود.
فرزانه فخریان هم در ادامه صحبتهای عاج گفت: باید در یک فضای مرزی و میانی نشان میدادید که اشرف با ما چه کرد!؟ دکتر رشیدی هم با اشاره به جهت گیری غلط فیلمساز گفت: شما سراغ موضوعی رفتی و شاخکهای همه را تیز کردی و بعد میگویی من فقط حرف را زمین انداخته ام. در شرایطی که استعمار و امپریالیسم نوین با سینما کنترل فرهنگی جوامع را به دست گرفته، شما روی موضوع حساسی دست گذاشتهای و با فیلمتاندارید کدهای اشتباه به جوان ما میدهید.
مواجهه منافقین پس از اکران سرهنگ ثریا و اقدامات سازمان ملل
لیلی عاج تصریح کرد: این برداشت شماست و اتفاقاً منافقین بارها به من در تلویزیونشان هجمه کرده و برداشتشان این است که در فیلم خیلی به تخریب شان پرداختهام چون مسئلهای که درفیلم طرح شده اوضاع آنها را خراب کرده چون این مسئله که به خانوادهها ملاقات نمیدهند به سازمان ملل ارجاع پیدا کرده و دراینجا نمیتوانند گلیم خودشان را بیرون بکشند. اتفاقاً آنها میگویند که دارم جلوه هیولا گونهای از آنها ارائه میدهم.
وی افزود: در مورد این گفتمان که هدف سازندگان فیلم این بوده که نسل جدید به این سازمان سمپات شود، اصلاً چنین تصوری در مخیله سازندگان و من نمیگنجد.
عاج در ادامه اضافه کرد: من فکر میکردم که در این نشست به فیلم از لحاظ گفتمان زبان فارسی و مساله تخصصی دیالوگ نویسی به زبان فارسی پرداخت میشود.
مهدی صالحی کارشناس مجری برنامه هم بیان توضیح داد: گفتمانشناسی دانشی است که با گفتوگو و دیالوگنویسی فرق میکند. دراین فیلم گفتمان پنهانی داریم که دارد بزرگترین ضربه را به فیلم میزند. اصلاً از حضورحکمرانی جمهوری اسلامی دراین فیلم خبری نیست. صالحی درادامه به ضرورت وجود کارگروههای گفتمان شناس و معناشناس و زبانشناس در فیلمها و محصولات هنری تأکید کرد و گفت: این قدرانحرا ف گفتمانی پدید آمده که درحد التقاط است و درآثار هنری ناخواسته به سمتی میلغزیم. شما به عنوان کارگردان که نباید نگران سامان و چارچوب نشانگانی اثرتان باشید بلکه باید این کارگروهها درکنارکارگردان باشند.
عاج در این باره اظهار کرد: این چیزی که شما میگویید هنوز تجربه نشده و اگراین کار گروهها به پیش تولید اضافه شود، میتواند پویایی و بالندگی بسیاری به اثر ببخشد.
تینا امین هم در ادامه گفت: همه باید کارشناس زبانشناس مسلط به گفتمان و نشانه داشته باشند چون در دنیای امروز یک جمله هزار لایه فرامتن دارد و باید درکمترین زمان، بیشترین معنا را تولید کنیم.
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