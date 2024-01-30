به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فتحی در گفت‌وگو با خبرنگاران با بیان اینکه ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی به دلیل تأثیرگذاری و الهام بخش بودن برای مردم ایران و سایر ملل جهان، زمان مناسبی برای نمایش شکوه و عظمت حقیقی انقلاب اسلامی است گفت: دهه فجر به عنوان دهه بازیابی خاطرات انقلاب اسلامی و یادبود حیات دوباره ملت ایران، یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخی برای نظام و انقلاب محسوب می‌شود و آگاهی بخشی، نشاط آفرینی و ایجاد ابتهاج از رویکردهای برگزاری جشن پیروزی انقلاب اسلامی است و تبیین آرمانها و جوهره انقلاب اسلامی برای نسل جوان و معرفی دستاوردهای آن در قالب برنامه‌های متنوع، شادی بخش و نشاط افزا در همه سطوح وکانونهای مؤثر مردمی از جمله برنامه ریزی های بزرگداشت این ایام می‌باشد که شکوه و عظمت و دستاوردهای بزرگ انقلاب برای مردم به ویژه نسل جوان بازگو شود.

وی ادامه داد: به همین منظور باید فرصت را مغتنم شمرد و در شرایطی که دشمنان با جنگ شناختی و تبلیغی به دنبال بدبین کردن مردم نسبت به عملکرد نظام و دولت و القای ناامیدی نسبت به چشم انداز کشور هستند تلاش نمود تا امید وخود باوری با تبیین هنرمندانه مصادیق پیشرفت، تقویت شود.

رئیس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه تلاقی اعیاد ماههای رجب و شعبان با چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، فرصت ایجاد فضای با نشاط و مفرح را فراهم نموده است لذا باید برگزاری جشن‌ها را به صورت ویژه‌تری در دستور کار قرار داد افزود: از سوی دیگر با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و ضرورت افزایش مشارکت عمومی، ایجاد فضای شاداب و مفرح در ایام دهه فجر و تزریق امید و باور جمعی می‌تواند اثرگذار باشد.

فتحی با بیان اینکه دولت و دستگاه‌های اجرایی در این ایام و برای تحقق اهداف مورد نظر به سهم خود دارای نقش و تکلیف می‌باشند افزود: لذا در اهداف و برنامه‌های ایام دهه فجر سال جاری فارغ از اجرای برنامه‌های مرسوم سالیانه تلاش شده است به نحوی هدف گذاری شود تا ملاحظات ویژه ای که مورد نظر شرایط کنونی کشور است محقق شود.

وی با بیان اینکه شعار دولت در چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب، "دولت کار و فعالیت" تعیین شده است افزود: وزارت جهادکشاورزی نیز شعار «کشاورزی دانش بنیان، پشتوانه رشد تولید و امنیت غذایی» را برای این ایام انتخاب کرده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی از افتتاح و بهره برداری ۱۰۷ پروژه زیربنایی و تولیدی در بخش کشاورزی استان به مناسبت چهل و پنجمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در سال ۱۴۰۲ با اعتبار بالغ بر ۱۳ هزار و ۳۴۳ میلیارد ریال خبر داد و گفت: با افتتاح این طرح‌ها برای یک هزار و ۲۶۵ نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد شده و برای یک هزار و ۱۹۴ نفر نیز به صورت غیرمستقیم اشتغالزایی می‌شود و ۲ هزار و ۶۱۲ خانوار از این طرح‌ها بهره مند خواهند شد.

وی ادامه داد: این طرح‌ها شامل ۴ پروژه باغبانی و گلخانه با اعتبار ۲۳۴ میلیارد ریال، ۴۹ پروژه آب و خاک با اعتبار ۳۳۳ میلیارد ریال، ۲ پروژه دام با اعتبار ۲۰۵ میلیاردریال، ۸ پروژه طیور با اعتبار ۸۴۳ میلیارد ریال، ۲۶ پروژه صنایع کشاورزی با اعتبار ۷ هزار و ۳۱۱ میلیارد ریال، ۴ پروژه شیلات و آبزی پروری با اعتبار ۴ هزار و ۴۵ میلیارد ریال، یک پروژه منابع طبیعی و آبخیزداری با اعتبار ۲۳ میلیاردریال، ۲ پروژه متعلق به شرکت شهرک‌های کشاورزی با اعتبار ۲۵۰ میلیارد ریال و ۱۱ پروژه عشایر با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی افزود: از مجموع اعتبارات هزینه شده در این پروژه‌ها، یک هزار و ۱۱۱ میلیاردریال از تسهیلات بانکی، ۱۹۸ میلیاردریال از اعتبارات ملی، ۲۴۷ میلیاردریال از اعتبارات استانی و ۱۱ هزار ۷۸۸ میلیارد ریال از طریق مشارکت مردمی و آورده شخصی سرمایه گذاران تأمین شده است.

فتحی در خصوص پروژه‌های شاخصی که در دهه فجر امسال در بخش کشاورزی آذربایجان شرقی افتتاح خواهد شد، گفت: واحد پرورش مرغ گوشتی شیمی با ظرفیت ۵۰ هزار قطعه و سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیاردریال در شهرستان ملکان، پروژه تولید ماهی حد واسط پرورش بچه ماهی سردابی در مجتمع پرورش ماهی شهید سلیمانی با ظرفیت ۶ میلیون قطعه در سال با اعتبار ۲۰۰ میلیاردریال در شهرستان خداآفرین ،۶ پروژه گلخانه‌ای و شهرک‌های کشاورزی جمعاً ۲.۷۲ هکتار در شهرستان‌های عجب شیر، اهر، مرند، میانه و اسکو با سرمایه گذاری ۴۸۳ میلیارد ریال، اجرای سامانه‌های نوین آبیاری در سطح ۴۷۷ هکتار از اراضی استان با اعتبار ۱۳۷ میلیاردریال، ۲ کشتارگاه دام و طیور در شهرستان سراب با ظرفیت ۳۱ هزار و ۴۷۰ تن در سال و اعتبار یک هزار و ۹۵۰ میلیاردریال، ۲ پروژه افتتاح مرغ گوشتی در شهرستان عجب شیر با ظرفیت ۳۶ هزار و ۵۰۰ قطعه با اعتبار ۱۳۳ میلیاردریال، ۲ پروژه سردخانه در شهرستان هشترود با ظرفیت مجموعاً ۱۰ هزارتن در سال با سرمایه گذاری ۵۲۰ میلیاردریال، پروژه ذخیره سازی و نگهداری مواد غذایی در سردخانه در دمای بالای صفر درجه سانتی‌گراد با ظرفیت ۵ هزارتن در سال و سرمایه گذاری ۴۰ میلیاردریال در شهرستان میانه، پروژه کشتارگاه دام شرکت آذرگوشت آتروپات با ظرفیت ۷ هزار و۵۰۰ تن در سال و سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیاردریال در شهرستان میانه، پروژه صنایع تبدیلی شرکت ترش و شیرین ملس تبریز با ظرفیت ۲۰۰ تن در سال و سرمایه گذاری ۳.۹ میلیارد ریال و پروژه تهیه خوراک دام و طیور زرین سهند با ظرفیت ۵ هزار تن در سال و سرمایه گذاری ۹۰ میلیارد ریال در شهرستان اسکو از مهمترین پروژه‌هایی است که در دهه فجر سال جاری افتتاح خواهد شد.

رئیس ستاد دهه فجر سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه علاوه بر افتتاح پروژه‌های عمرانی مربوط به جهاد کشاورزی برنامه‌های دیگری نیز توسط ستاد بزرگداشت دهه فجر سازمان و کارگروه روستایی و عشایری ستاد دهه فجر استان برگزار خواهد شد گفت: تبلیغات محیطی گسترده، تبیین شعارها و دستاوردهای انقلاب اسلامی، راهپیمایی ۲۲ بهمن، برگزاری مسابقات قرآن ویژه مناطق روستایی و عشایری، برگزاری جشن انقلاب، عرضه محصولات کشاورزی و توانمندی‌های زنان روستایی و عشایری مرتبط با تأمین امنیت غذایی که هدف و شعار وزارت جهاد کشاورزی است، برگزاری شب خاطره، غبارروبی مزار شهدا و دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، برگزاری ایستگاه صلواتی، برگزاری مسابقات ورزشی، پخش صدای الله‌اکبر و سرودهای انقلابی از مدیریت شهرستان و مساجد روستاها، واکسیناسیون رایگان دام‌ها، معرفی افراد انقلابی روستایی و همچنین شناسایی و تجلیل از نخبگان روستایی و عشایری مخصوصاً در بخش تولید و حضور گروه‌های جهادی و همکاری با بسیج سازندگی از جمله برنامه‌های پیش بینی شده کمیته روستایی و عشایری برای بزرگداشت ایام دهه فجر خواهد بود.