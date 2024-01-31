به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های موی تای قهرمانی جهان از روز جمعه هفته جاری با حضور رزمی کاران بیش از ۶۰ کشور به میزبانی تایلند در شهر بانکوک آغاز می‌شود. مسابقاتی که زیر نظر سازمان WBC برگزار می‌شود و چهار روز به طول خواهد انجامید. تیم ملی موی تای ایران شب گذشته برای حضور در این مسابقات راهی تایلند شد.

محمد امین رجبی، احمد نظری نژاد، یونس بندری، محمد شیرزاد نظرلو، سپهر ظهوری دلشاد، مهرداد حیدری، علی تکلو (کاپیتان تیم ملی)، ماهان فتوحی زیر دهی، مهدی کیماسی سلخوری، مهرداد امیر غیاثوند، ابوالفضل فتحی، حمید کرد آبادی، سیده کیمیا حسینی، پارمیدا خوش خبر اوغانی، محدثه میرمقدم، ملیکا رمضانی، نگین کریمی و کیمیا عمرانی اعضای تیم ملی ایران در دو بخش آقایان و بانوان را تشکیل می‌دهند.

جلال معتمدی (سرمربی) رضا حمزه نژاد، ناصر انجیدنی و مجید حسینی (مربی)، مهدی محمدی (مدیر تیم‌های ملی) نگار کریمی و فریبا سردشتی (مربی بانوان)، لیلا سازوار (سرپرست) ور ضا امیری (داور) و فرید نقدی رئیس انجمن موی تای این تیم را در سفر به تایلند همراهی می‌کنند.