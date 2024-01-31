به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که از زمان آغاز لشکرکشی به نوار غزه تاکنون ۲ هزار و ۷۹۷ نظامی صهیونیستی زخمی شده اند.
بر اساس این گزارش، ۴۲۴ تن از این نظامیان به شدت زخمی شده اند و حال آنها وخیم گزارش شده است.
همچنین از میان ۵۶۰ نظامی به هلاکت رسیده از آغاز عملیات طوفان الاقصی تاکنون ۲۲۳ تن از آنها در درگیریهای نوار غزه کشته شده اند.
رسانههای عبری زبان بامداد امروز نیز از هلاکت سه نظامی صهیونیست دیگر در درگیریهای نوار غزه خبر دادند.
ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که در جریان درگیریهای شمال و جنوب نوار غزه تعدادی از نظامیان صهیونیست زخمی شده اند.
بر اساس گزارشهای منتشر شده حال صهیونیستهای زخمی شده در این درگیریها وخیم اعلام شده است.
این در حالی است که بعد از گذشت نزدیک به چهار ماه از آغاز حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه ارتش این رژیم نتوانسته به هیچ کدام از اهداف از پیش اعلام شده دست پیدا کند.
روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارونوت نیز روز گذشته اذعان کرد که تعداد زیادی از نظامیان صهیونیست بعد از بازگشت از نوار غزه دچار مشکلات روحی و روانی شده اند.
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