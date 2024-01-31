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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۱۰

جدیدترین آمار ارتش رژیم صهیونیستی از تعداد تلفات و زخمی‌ها

جدیدترین آمار ارتش رژیم صهیونیستی از تعداد تلفات و زخمی‌ها

ارتش رژیم صهیونیستی آمار جدیدی از تعداد نظامیان به هلاکت رسیده و زخمی شده از تاریخ هفت اکتبر تاکنون ارایه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که از زمان آغاز لشکرکشی به نوار غزه تاکنون ۲ هزار و ۷۹۷ نظامی صهیونیستی زخمی شده اند.

بر اساس این گزارش، ۴۲۴ تن از این نظامیان به شدت زخمی شده اند و حال آنها وخیم گزارش شده است.

همچنین از میان ۵۶۰ نظامی به هلاکت رسیده از آغاز عملیات طوفان الاقصی تاکنون ۲۲۳ تن از آنها در درگیری‌های نوار غزه کشته شده اند.

رسانه‌های عبری زبان بامداد امروز نیز از هلاکت سه نظامی صهیونیست دیگر در درگیری‌های نوار غزه خبر دادند.

ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که در جریان درگیری‌های شمال و جنوب نوار غزه تعدادی از نظامیان صهیونیست زخمی شده اند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده حال صهیونیست‌های زخمی شده در این درگیری‌ها وخیم اعلام شده است.

این در حالی است که بعد از گذشت نزدیک به چهار ماه از آغاز حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه ارتش این رژیم نتوانسته به هیچ کدام از اهداف از پیش اعلام شده دست پیدا کند.

روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارونوت نیز روز گذشته اذعان کرد که تعداد زیادی از نظامیان صهیونیست بعد از بازگشت از نوار غزه دچار مشکلات روحی و روانی شده اند.

کد مطلب 6009991

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    نظرات

    • Shhram IR ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۷/۰۵
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      پاسخ
      چرا باید این همه انسان بی گناه در غزه شهید شود و این همه ویرانی وخشتناک رخ دهد. و از ان طرف رژیم صفاک و حرامزاده وحشی تروریستی صهیون فقط۶۰۰سگ حرامزاده صهیون به درک واصل شود. باید تا به امروز حداقل۵۰هزار از این سگ های وحسی اسرائیل با زن و کودک تکه تکه می شد بچه های صعیوتیست باید تکه تکه شوند

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