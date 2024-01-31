  1. استانها
  2. بوشهر
۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۱۸

همزمان با سراسر کشور؛

زنگ انقلاب در مدارس گناوه نواخته شد

زنگ انقلاب در مدارس گناوه نواخته شد

گناوه- همزمان با سراسر کشور و در آستانه دهه مبارک فجر و چهل و پنجمین بهار پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی زنگ انقلاب در مدارس شهرستان گناوه نواخته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه صبح چهارشنبه در آئین نمادین نواختن زنگ انقلاب در دبیرستان دخترانه عصمتیه گناوه با تبریک دهه مبارک فجر گفت: جشن‌های دهه مبارک فجر و چهل و پنجمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی همزمان با این دهه مبارک در همه مدارس شهرستان برگزار می‌شود.

ضرغام مردانی افزود: امروز همزمان با سراسر کشور زنگ انقلاب در مدارس شهرستان و به صورت نمادین با حضور مسئولان در دبیرستان دخترانه عصمتیه گناوه با برنامه‌های متنوع تدارک دیده شده است.

زنگ انقلاب در مدارس گناوه نواخته شد

وی گفت: برنامه‌های متنوعی در این دهه اجرا خواهد شد که دفترچه برنامه‌های دهه فجر تهیه شده است و در اختیار همه قرار خواهد گرفت.

در این آئین برنامه‌های متنوعی اجرا شد و زنگ انقلاب توسط مسئولان نواخته شد.

زنگ انقلاب در مدارس گناوه نواخته شد

برپایی نمایشگاه خلاقیت‌های دانش آموزان این دبیرستان به مناسبت دهه مبارک فجر از بخش‌های دیگر این برنامه بود که مسئولان از آن دیدن کردند.

زنگ انقلاب در مدارس گناوه نواخته شد

کد مطلب 6010186

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها