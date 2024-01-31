زنگ انقلاب در مدارس گناوه نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه صبح چهارشنبه در آئین نمادین نواختن زنگ انقلاب در دبیرستان دخترانه عصمتیه گناوه با تبریک دهه مبارک فجر گفت: جشنهای دهه مبارک فجر و چهل و پنجمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی همزمان با این دهه مبارک در همه مدارس شهرستان برگزار میشود.
ضرغام مردانی افزود: امروز همزمان با سراسر کشور زنگ انقلاب در مدارس شهرستان و به صورت نمادین با حضور مسئولان در دبیرستان دخترانه عصمتیه گناوه با برنامههای متنوع تدارک دیده شده است.
وی گفت: برنامههای متنوعی در این دهه اجرا خواهد شد که دفترچه برنامههای دهه فجر تهیه شده است و در اختیار همه قرار خواهد گرفت.
در این آئین برنامههای متنوعی اجرا شد و زنگ انقلاب توسط مسئولان نواخته شد.
برپایی نمایشگاه خلاقیتهای دانش آموزان این دبیرستان به مناسبت دهه مبارک فجر از بخشهای دیگر این برنامه بود که مسئولان از آن دیدن کردند.
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