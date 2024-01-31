به گزارش خبرنگار مهر، «محسن منصوری» معاون اجرایی رییسجمهور امروز در حاشیه جلسه هیات دولت با اشاره به سفر قریبالوقوع رییسجمهور و هیات دولت به استان هرمزگان اظهار کرد: انشاءالله فردا پنجشنبه و روز جمعه، رییسجمهور و هیات دولت در استان هرمزگان حضور خواهند یافت؛ در ایام الله دهه فجر، پروژههای خوبی آماده افتتاح و بهرهبرداری است.
وی افزود : مجموعاً ۱۰۵ هزار میلیارد تومان پروژه اقتصادی در سفر هرمزگان، افتتاح و بهرهبرداری خواهد شد.
منصوری با بیان آنکه استان هرمزگان به لحاظ شاخصهای رشد جزء استانهای ممتاز کشورمان است گفت: سفر اول آقای رییسجمهور، منشا اقدامات موثر برای این استان شد؛ به گونهای که بعد از سفر اول، ۲۶ هزار میلیارد تومان منابع وارد این استان شده است که ۱۵ هزار میلیارد تومان آن، تسهیلات بوده است؛ ۱۰۰ تعهد تسهیلاتی و اقتصادی ما از مصوبات سفر اول، اجرایی و عملیاتی شده است.
معاون اجرایی رییس جمهور اذعان داشت: در این سفر برخی از پروژه های مسکن، صنعتی و عمرانی توسط رییسجمهور افتتاح خواهد شد. سه بندر در نقاط مختلف استان به بهرهبرداری می رسد. هزار مدرسه در کل کشور افتتاح می شود که ۲۰۰ مدرسه مربوط به استان هرمزگان است و رئیس جمهور با حضور در بشاگرد، این مدارس را افتتاح می کند.
وی با اشاره به پروژه ریلی رشت – کاسپین، اذعان داشت: برای این پروژه در طول سالهای گذشته بیش از ۲ هزار میلیارد تومان هزینه شده است که قیمت روز آن بیش از ۴ هزار میلیارد تومان است که انشاءالله در آینده نزدیک افتتاح میشود.
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