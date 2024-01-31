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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۵۸

همزمان با شامگاه دوازدهم بهمن ماه؛

یادواره شهدای علاء سمنان برگزار می شود

یادواره شهدای علاء سمنان برگزار می شود

سمنان- یادواره ۲۴ شهید روستای علاء شهرستان سمنان با سخنرانی سردار قاسمپور از فرماندهان پرافتخار دوران دفاع مقدس برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، یادواره ۲۴ شهید روستای علاء سمنان همزمان با چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در دهستان علاء، یادمان شهدای گمنام با حضور عاشقان ولایت و شهادت برگزار می‌شود.

در این مراسم که با حضور خانواده معزز شهدا و ایثارگران و جانبازان، یادگاران دوران دفاع مقدس، هنرمندان و راویان دفاع مقدس و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار می‌شود، سردار قاسمپور از فرماندهان دوران دفاع مقدس سخنرانی خواهد کرد.

این یادواره شهدا یکی از برنامه‌های محوری ایام الله دهه فجر در شهرستان سمنان است.

گفتنی است سومین سالگرد تدفین شهید گمنام در روستای علاء شهرستان سمنان نیز همزمان با این مراسم برگزار خواهد شد و مردم نسبت به این شهید گمنام دوران دفاع مقدس ادای احترام خواهند کرد.

یادواره شهدای علاء سمنان پنجشنبه ۱۲ بهمن ماه بعد از نماز مغرب و عشاء در یادمان شهید گمنام دفاع مقدس این دهستان برگزار می‌شود.

ستاد برگزاری یادواره شهدای روستای علاء از آحاد مردم دعوت کرده تا در این مراسم حضور پیدا کنند.

کد مطلب 6010385

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