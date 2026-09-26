به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی موسوی مسئول ستاد برگزاری یادواره ۸۱ شهید دهستان اسفیورد شوراب شامگاه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران از برگزاری این آیین در روز پنج‌شنبه ۹ مهرماه در گلزار شهدای روستای تیرکلا خبر داد و گفت: این مراسم با مشارکت اهالی روستاها و خانواده‌های شهدا و با اجرای برنامه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی برگزار خواهد شد.

مسئول ستاد برگزاری یادواره ۸۱ شهید دهستان اسفیورد شوراب، با اشاره به روند برگزاری این مراسم اظهار کرد: این یادواره یک برنامه مردمی است که با همراهی اهالی روستاهای دهستان، خانواده‌های شهدا و علاقه‌مندان به فرهنگ ایثار و شهادت برگزار می‌شود.

وی افزود: میزبانی یادواره به صورت گردشی میان روستاهای دهستان انجام می‌شود و هر سال یکی از روستاها مسئولیت میزبانی مراسم را بر عهده می‌گیرد؛ رویکردی که زمینه حضور و مشارکت بیشتر مردم منطقه در برگزاری یادواره را فراهم کرده است.

موسوی با بیان اینکه برنامه‌های یادواره محدود به روز برگزاری مراسم نیست، گفت: برنامه‌ها از یک هفته پیش آغاز می‌شود و گلاب‌شویی و عطرافشانی مزار شهدای روستای میزبان از نخستین برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

مسئول ستاد برگزاری یادواره ۸۱ شهید دهستان اسفیورد شوراب ادامه داد: دیدار با خانواده‌های شهدای روستای میزبان نیز در دستور کار قرار دارد و اعضای ستاد و مردم با حضور در منازل این خانواده‌ها، از مقام شهدا و صبر و ایثار خانواده‌های آنان تجلیل خواهند کرد.

وی برگزاری پیاده‌روی خانوادگی، مسابقات ورزشی و محفل انس با قرآن کریم را از دیگر برنامه‌های این هفته عنوان کرد و افزود: همزمان غرفه‌های فرهنگی و نمایشگاهی نیز با محوریت دفاع مقدس، شهدا و فرهنگ ایثار و شهادت برپا خواهد شد.

موسوی با اشاره به بخش محتوایی مراسم بیان کرد: در جریان یادواره، راوی دفاع مقدس نیز حضور خواهد داشت و بخشی از خاطرات و حماسه‌های رزمندگان و شهدای دوران دفاع مقدس را برای شرکت‌کنندگان روایت می‌کند.

وی برگزاری آیین مجمع‌گردانی و دیگر برنامه‌های فرهنگی و مردمی را از بخش‌های این مراسم برشمرد و گفت: هدف ستاد این است که یادواره به یک برنامه صرفاً مناسبتی محدود نشود و با مشارکت مردم، به رویدادی فرهنگی و اجتماعی برای همه روستاهای دهستان تبدیل شود.

پرچمی که هر سال به یک روستا سپرده می‌شود

مسئول ستاد برگزاری یادواره ۸۱ شهید دهستان اسفیورد شوراب همچنین به آیین پایانی این مراسم اشاره کرد و گفت: در پایان یادواره، پرچم یادواره از سوی میزبان امسال به روستایی که سال آینده مسئولیت برگزاری مراسم را بر عهده خواهد داشت، تحویل داده می‌شود.

موسوی این اقدام را نمادی از استمرار این حرکت مردمی دانست و افزود: انتقال پرچم میان روستاهای دهستان، نمادی برای تداوم مسیر برگزاری یادواره و زنده نگه داشتن نام و یاد ۸۱ شهید منطقه است.

وی در پایان با دعوت از خانواده‌های شهدا و مردم برای حضور در این مراسم اظهار کرد: برگزاری یادواره فرصتی برای بازخوانی خاطرات شهدا و توجه دوباره به فرهنگ ایثار و شهادت است و امیدواریم این حرکت مردمی با مشارکت اهالی روستاهای دهستان ادامه پیدا کند.

یادواره ۸۱ شهید دهستان اسفیورد شوراب بخش مرکزی ساری، روز پنج‌شنبه ۹ مهرماه در گلزار شهدای روستای تیرکلا برگزار خواهد شد.