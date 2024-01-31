مذاکرات درباره توافق غزه به مرحله خوبی رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت: ما در لحظه خوب از مذاکرات قرار داریم و به نتایج خوبی رسیدهایم و موانعی که دو ماه قبل از آن دور بودیم.
وی افزود: حماس پیش نویس را دریافت کرده و در حال بررسی آن است و این موضوعی است که دو هفته قبل از آن دور بودیم.
پیش از این عبدالرحمن آل ثانی نخستوزیر و وزیر خارجه قطر گفت: ما در حال حاضر وضع بهتری نسبت به چند هفته قبل درباره دستیابی به توافق در غزه داریم. ما به توافق با اسرائیلیها رسیدهایم، اما نیاز به گفت وگو درباره جزئیات توافق با حماس داریم. ما همواره باید خوش بین باشیم و نباید در وعدهها مبالغه و اغراق کنیم.هنوز شمار اسیرانی که آزاد خواهند شد، مشخص نیست، اما در حال حاضر از زنان و سالخوردگان سخن میگوییم.حق نداریم که تعیین کنیم چه کسانی غزه را اداره کنند و این فلسطینیها هستند که درباره سرنوشت خود تصمیم میگیرند.
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