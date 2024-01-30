به گزارش خبرنگار مهر، پس از اینکه تیم ملی فوتبال مصر در مرحله یک هشتم نهایی جام ملت‌های آفریقا برابر کنگو تن به شکست داد و از دور این رقابت‌ها کنار رفت انتقادات زیادی در میان هواداران و جامعه فوتبال این کشور مبنی بر برکناری مسؤولان فدراسیون فوتبال و سرمربی این تیم مطرح شد.

همچنین یکی از این درخواست‌ها بازگشت «کارلوس کی‌روش» به این تیم بوده است. «اشرف صبحی» وزیر ورزش مصر در یک گفت و گوی رادیویی، احتمال بازگشت کی‌روش به این تیم را رد نکرد و گفت: همه احتمالات ممکن است و اعتقاد من این است که این مربی پرتغالی در مدت ۶ ماهی که هدایت مصر را برعهده داشت موفق شد ظاهر تیم ملی مصر را تغییر دهد.