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۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۵۰

احتمال بازگشت «کی‌روش» به تیم ملی مصر

احتمال بازگشت «کی‌روش» به تیم ملی مصر

وزیر ورزش مصر از احتمال بازگشت کارلوس کی‌روش به تیم ملی فوتبال این کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اینکه تیم ملی فوتبال مصر در مرحله یک هشتم نهایی جام ملت‌های آفریقا برابر کنگو تن به شکست داد و از دور این رقابت‌ها کنار رفت انتقادات زیادی در میان هواداران و جامعه فوتبال این کشور مبنی بر برکناری مسؤولان فدراسیون فوتبال و سرمربی این تیم مطرح شد.

همچنین یکی از این درخواست‌ها بازگشت «کارلوس کی‌روش» به این تیم بوده است. «اشرف صبحی» وزیر ورزش مصر در یک گفت و گوی رادیویی، احتمال بازگشت کی‌روش به این تیم را رد نکرد و گفت: همه احتمالات ممکن است و اعتقاد من این است که این مربی پرتغالی در مدت ۶ ماهی که هدایت مصر را برعهده داشت موفق شد ظاهر تیم ملی مصر را تغییر دهد.

کد مطلب 6009253

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