به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال عربستان و کره جنوبی در مرحله یک هشتم نهایی جام ملت‌های آسیا شامگاه سه شنبه از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه «اجوکیشن سیتی» قطر با قضاوت «تانتاشف ایلگیز» ازبکستانی به مصاف هم رفتند که نیمه اول این دیدار با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

تیر دروازه در نیمه اول با عربستان یار نبود

تیم ملی فوتبال عربستان که هدایت آن را «روبرتو مانچینی» بر عهده دارد در مرحله گروهی با تیم‌های تایلند، عمان و قرقیزستان هم‌گروه بود و با کسب ۷ امتیاز به عنوان تیم اول راهی مرحله یک هشتم نهایی شد و کره جنوبی هم با هدایت «یورگن کلینزمن» و در گروهی که بحرین، اردن و مالزی حضور داشتند با ۵ امتیاز به عنوان تیم دوم پا به این مرحله گذاشت.

دقایق ابتدایی این دیدار را هر دو تیم با احتیاط آغاز کردند سعی داشتند با پاس‌های کوتاه مالکیت توپ را در اختیار داشته باشند و علاوه بر محک زدن رقیب، روزنه‌ای به دروازه حریف پیدا کنند.

با گذشت ۱۵ دقیقه از زمان بازی تیم فوتبال کره جنوبی مالکیت توپ را در اختیار گرفت تلاش کردند با ارسال پاس‌هایی در عمق خط دفاعی عربستان و یا در عرض‌های زمین خود را به دروازه عربستانی‌ها برسانند اما هر بار با سد دفاعی بازیکنان مانچینی مواجه شدند.

در دقیقه ۲۶ پاس بلند و در عمق بازیکن کره جنوبی در خط حمله به «سون هیونگ مین» رسید و او هم در حالی که یک مدافع عربستانی را برابر خود داشت به سمت دروازه شوت زد که دروازه‌بان عربستان بدون مشکل این توپ را مهار کرد.

در دقیقه ۲۹ اشتباه هافبک کره جنوبی در خط میانی موجب شد بازیکن عربستان با یک توپ ربایی، ضد حمله سریعی را تدارک ببیند و توپ را به «صالح الشهری» رساند اما شوت او از کنار دروازه به بیرون رفت.

در ۱۵ دقیقه پایانی بازی این تیم عربستان بود که حملات خود را به سمت دروزاه کره جنوبی تشدید کرد. در دقیقه ۴۱ این تیم صاحب یک ضربه کرنر شد. «محمد البریک» این ضربه کرنر را روی دروازه کره جنوبی سانتر کرد که ابتدا ضربه سر «صالح الشهری» به تیر دروازه اصابت کرد و در بازگشت این بار ضربه سر «علی لجامی» به واسطه تیر دروازه گل نشد و ضربه سوم را باز هم «صالح الشهری» زد که مدافع کره جنوبی توپ را در آستانه ورود به دروازه با ضربه سر به کرنر فرستاد.

نیمه اول این دیدار در نهایت با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رساند.