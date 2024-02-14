تعیین سرانه تغذیه دانشجویان علوم پزشکی/ ارائه غذاهای سبز دانشگاهی

دکتر احد بنار در گفتوگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اینکه ارائه سهم دانشجو در هزینه تغذیه در لایحه برنامه هفتم توسعه رد شده است، با سازمان برنامه و بودجه محاسبات لازم انجام شده است تا بتوانیم سرانه تغذیهای که در دانشگاههای علوم پزشکی هزینه میشود را استخراج کنیم.
وی گفت: با هماهنگیهایی که با سازمان برنامه و بودجه داشته ایم مقرر شده است که اتفاقات خوبی در حوزه تغذیه دانشگاههای علوم پزشکی رخ دهد و به سمت غذاهای سبز، رستورانهای چند منویی و رستورانهای مکمل برویم. اگر بتوانیم رستورانهای مکمل را فعال کنیم بخشی از هزینه غذا توسط دانشجو و بخشی توسط دانشگاه تأمین میشود تا غذا با کیفیت چند برابری در اختیار دانشجو قرار گیرد. این کار البته پیش از این در دانشگاههای وزارت علوم اتفاق افتاده است و میتوانیم آن را در دانشگاههای علوم پزشکی هم رقم بزنیم.
مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت افزود: ضمن اینکه تاکید وزارت بهداشت در حوزه غذای دانشجویی افزایش کیفیت، کاهش دور ریز و کاهش هزینه و افزایش بهره وری است که در سال آینده این کار را دنبال میکنیم.
وی درباره محاسبات سازمان برنامه و بودجه و پیشنهادات وزارت بهداشت در حوزه سرانه دانشجویی علوم پزشکی گفت: ما در وزارت بهداشت پیشنهاداتی را ارائه کردیم. حدود ۲۶۰ هزار نفر دانشجوی فعال در دانشگاههای علوم پزشکی داریم که از این تعداد حدود ۹۰ هزار دانشجوی خوابگاهی داریم. این ۹۰ هزار دانشجو سه وعده صبحانه، ناهار و شام در دانشگاه مصرف میکنند.
بنار گفت: متوسط هزینه کرد وزارت بهداشت برای هر دانشجوی خوابگاهی که سه وعده غذایی مصرف دارد حدود ۲۰۰ هزار تومان است که این میزان برای تک وعدهای ها که ۱۰۰ تا ۱۰۵ هزار دانشجو را شامل میشوند حدود ۱۰۰ هزار تومان هزینه میشود.
وی افزود: با توجه به هزینهای که برای سرانه غذای دانشجویان علوم پزشکی صورت میگیرد دانشگاههای وزارت بهداشت ۸.۷ همت یا ۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان سالانه برای غذای دانشجویی هزینه میکنند. از این میزان ۴.۷ همت برای دانشجویان خوابگاهی و حدود ۴ همت برای غیر خوابگاهیها هزینه میشود.
مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت گفت: نکته قابل توجه این است که از میزان حدود ۸ همت هزینه کرد، دانشگاههای علوم پزشکی تنها توانستند ۱,۵۰۰ میلیارد تومان دریافت کنند و مجبور شدند بقیه این هزینهها را از منابع خودشان تأمین کنند و این فشاری به دانشگاهها وارد کرده است و با توجه به افزایش قیمت مواد غذایی موجب شد که پیمانکاران تغذیه به دلیل دیرکرد دانشگاهها در پرداخت، کیفیت غذا را در برخی مواقع کاهش دادند.
وی افزود: اگر سازمان برنامه و بودجه به وزارت بهداشت در پرداخت به موقع منابع غذای دانشجویی به ما کمک کند میتوانیم در سال آینده اگر چالشی نداشته باشیم، کیفیت غذا را بهتر کنیم.
بنار خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه دانشجویان علوم پزشکی در دو دسته خوابگاهی و غیرخوابگاهی تقسیم بندی میشوند، محاسبات سرانه تغذیه دانشجویی بر این اساس انجام میگیرد. ضمن اینکه دانشجویان علوم پزشکی به دلیل حضور در عرصههای بالینی تمام وقت و طول هفته در دانشگاهها حاضر هستند و باید از نظر تغذیه تأمین شوند.
نظر شما