به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتراحد بنار با بیان این خبر افزود: همچنین به لحاظ مساحت سالن‌های غذاخوری، شاهد رشد چشمگیری بودیم و به رشد ۳.۵ درصدی در سال جاری رسیدیم و به لحاظ ظرفیت به رشد ۱۸.۵ درصدی دست یافته‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: ظرفیت مجموعه سالن‌های غذاخوری دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی از سال ۱۴۰۰ که حدود ۴۵ هزار مربع بوده، درسالجاری به حدود ۵۴ هزار مترمربع رسیده و درحال حاضر در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی دارای ۸۳ آشپزخانه و محل طبخ غذا هستیم که از این تعداد ۳۰ آشپزخانه کاملا صنعتی، ۴۲ آشپزخانه نیمه صنعتی و ۷ مورد به سمت صنعتی سازی پیش می‌رود.

مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت گفت: موضوعات مربوط به غذای سالم و وعده غذایی سبز را در دستور کار داریم و موضوعات مزاج شناسی را در برنامه کاری قرار داده‌ایم واز دانشگاه‌ها خواسته شده نسبت به این موارد توجه و دقت کافی داشته باشد. کیفیت و تنوع غذایی در دانشگاه‌ها جزو اولویت‌های ما به شمار می‌رود و موضوع دو منویی بودن غذا و غذای نیم پرس رایگان نیز از جمله مواردی است که به دانشگاه‌ها تاکید فراوانی شده است.

بنار عنوان کرد: دانشگاه‌ها موظف هستند که نظارت‌ها بر پخت، توزیع و سلامت غذای دانشجویی را به صورت ویژه گسترش دهند. به دانشگاه‌ها یادآور شده‌ایم که دو منویی بودن غذا را به صورت جدی دنبال کنند. نیم پرس رایگان هم در دستور کار دانشگاه ها قرار گرفته و هر دانشجویی که علاقمند باشد وعده غذایی کمتری را مصرف کند بویژه وعده شام، می‌تواند از نیم پرس رایگان استفاده کند.

وی با تاکید بر اینکه دانشگاه‌های علوم پزشکی خوشبختانه به سمت افزایش کیفیت توزیع و طبخ غذای دانشجویی شدند، اظهار کرد: اکثر دانشگاه‌ها غذاهای دو منویی در وعده های نهار و شام دارند و سعی کرده اند بسته‌های متنوع صبحانه رانیز در اختیار داشجویان قرار دهند.

مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت اظهار کرد: به لحاظ سرانه فضاهای غذاخوری نیز به ازای هر دانشجو حدود ۷۵ صدم درصد ( مترمربع) فضا داشتیم که اکنون این رقم به ۸۲ صدم درصد مترمربع رسیده که امیدواریم این رقم در آینده نزدیک به یک مترمربع برسد.

بنار با اشاره به اینکه در بخش تغذیه دانشجویی و مباحث مربوط به کمک هزینه غذایی دانشجویان علوم پزشکی در سال ۱۴۰۲ ، اتفاقات خوبی رقم خورده، خاطرنشان کرد: امسال حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان به عنوان کمک هزینه تغذیه دانشجویی به ردیف بودجه غذای دانشجویی در دانشگاههای علوم پزشکی اضافه شد که این مساله نقطه عطفی در بحث تغذیه دانشجویی بود.

وی افزود: سازمان برنامه و بودجه امسال به وزارت بهداشت کمک کرد و ۱۵۰۰ میلیارد تومان ردیف بودجه غذای دانشجویی تاکنون در ۴ مرحله به دانشگاه‌ها واریز شده است. دانشگاه های علوم پزشکی باقیمانده این مبلغ را از درآمد اختصاصی خود تامین کرده اند، البته به دلیل گرانی مواد اولیه مشکلاتی دارند که سعی دارند آن را حل و فصل کنند.

مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه هزینه ما در بخش غذای دانشجویی امسال حدود ۶ هزار میلیارد تومان است، افزود: امیدواریم امسال سازمان برنامه و بودجه حمایت های لازم را انجام دهد و برای سال آینده باتوجه به افزایش قیمت ها، بتوانیم از منابع دولتی در بحث تغذیه دانشجویی کمک بگیریم.

بنار گفت: امسال حدود ۱۶ درصد توزیع برنج را در سطح دانشگاه های علوم پزشکی افزایش دادیم و چهارنوع برنج ایرانی با کیفیت با کمک وزارت جهاد کشاورزی و شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، در سبد تغذیه دانشجویی گنجاندیم. همچنین اقلام مایحتاج دانشگاه ها از جمله برنج، گوشت، مرغ و حبوبات را به صورت حواله ای تهیه و در اختیار آنها قرار دهیم که این کار با همکاری وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفت.

مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت گفت: امیدواریم سال آینده با حمایت مجلس و سازمان برنامه وبودجه بتوانیم مبلغ کمک هزینه تغذیه دانشجویی را در لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش دهیم و بخش دیگری از این منابع را از منابع دولت تامین کنیم تا فشار دانشگاهها کم شود.