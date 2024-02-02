۱۳ بهمن ۱۴۰۲، ۸:۲۷

احضار سفیر رژیم صهیونیستی از سوی بلژیک

وزارت خارجه بلژیک سفیر رژیم صهیونیستی را به دلیل بمباران دفتر همکاری و توسعه این کشور در غزه احضار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت خارجه بلژیک سفیر رژیم صهیونیستی در این کشور را برای توضیح درباره بمباران دفاتر همکاری و توسعه این کشور در غزه احضار کرد.

حاجا لحبیب وزیر خارجه بلژیک در حساب کاربری خود در شبکه ایکس (توئیتر سابق) نوشت: دفاتر آژانس توسعه و همکاری بلژیک در غزه بمباران و تخریب شدند.

وزیر خارجه بلژیک تاکید کرد که هدف قرار دادن ساختمان‌های غیرنظامی در غزه غیرقابل قبول است.

وی افزود: سفیراسرائیل برای توضیح در مورد تخریب دفاتر آژانس همکاری و توسعه بلژیک در غزه احضار شده است.

