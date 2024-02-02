ضربه مهلک قسام به نظامیان صهیونیست در غرب شهر غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، حمله‌های ددمنشانه رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه همچنان و با گذشت یکصدو نوزدهمین روز از جنگ غزه به مناطق مختلف این باریکه ادامه دارد.

توپخانه رژیم صهیونیستی به گلوله باران مناطقی از شهر خان یونس پرداخت. همچنین جنگنده‌های رژیم صهیونیستی نیز مناطق شرقی شهر رفح در جنوب غزه را به شدت بمباران کردند. همچنین مرکز و غرب خان یونس به شدت از سوی توپخانه رژیم صهیونیستی گلوله باران شد.

همزمان با با حمله‌های رژیم صهیونیستی، منابع فلسطینی از کشف پیکرهای ۱۲ شهید در زیرآوار در مرکز خان یونس در جنوب غزه خبر دادند. همچنین منابع فلسطینی به دفن ۱۵ شهید در داخل بیمارستان الامل در خان یونس در نتیجه محاصره این بیمارستان از سوی اشغالگران اشاره کردند.

بر اثر حمله‌های رژیم صهیونیستی به حومه بیمارستان اروپایی غزه، شماری زخمی و به این بیمارستان منتقل شدند.

حمله خمپاره ای مقاومت به کیسوویم

نیروهای گردانهای عمر القاسم شاخه نظامی جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطین با خمپاره مواضع دشمن صهیونیست و جنگ افزارهای آن را در کیسوویم زیر آتش گرفتند.

ضربه مهلک قسام به نظامیان صهیونیست

گردانهای قسام اعلام کردند: یک نفربر نظامیان صهیونیست را با موشک یاسین ۱۰۵ در منطقه الجوازات در شهر غزه هدف قرار دادیم.

قسام همچنین بیان کرد: مبارزان ما ۱۵ نظامی صهیونیست را از مسافت صفر در منطقه الجوازات درغرب شهر غزه از پا درآوردند.

همچنین گردانهای قسام اعلام کرد که مبارزانش مرکز تجمع اشغالگران را درمنطقه الجامعات غرب شهر غزه با خمپاره هدف قرار داده اند.

حمله های موشکی جدید حزب الله به صهیونیستها

اداره اطلاع رسانی جنگی حزب الله لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد: در راستای حمایت از ملت استوار فلسطین در غزه و یاری مقاومت شجاع و شریف آن، رزمندگان مقاومت در ساعت ۳:۵۰ عصر امروز جمعه به وقت محلی مرکز نظامی رویسات العلم در بلندی‌های کفرشوبا و مزارع اشغالی شبعا را با موشک هدف قرار دادند.

حزب الله لبنان در بیانیه دیگری بیان کرد: در راستای حمایت از ملت استوار فلسطین در غزه و مقاومت شجاع و شریف آن، رزمندگان مقاومت اسلامی در ساعت ۴:۴۰ عصر امروز جمعه به وقت محلی دوم فوریه ۲۰۲۴، مرکز تجمع نظامیان صهیونیست را در حومه رویسات العلم با موشک در هدف قرار دادند.

حمله جدید موشکی یمن به رژیم صهیونیستی

رسانه های رژیم صهیونیستی از شلیک موشک از یمن به اراضی اشغالی خبر دادند.

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد یک موشک بالستیک را که از یمن به سمت فلسطین اشغالی شلیک شده بود، رهگیری کرده است.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی هم گزارش داد که این موشک بالستیک با سامانه ضد موشک بالستیک «آرو» رهگیری شده است.

رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که گزارش های اولیه حاکی از رهگیری یک موشک در وادی عربه است.

این رسانه ها از شلیک موشک بالستیک از یمن به سمت ایلات خبر دادند.

تداوم حمله های هوایی و توپخانه رژیم صهیونیستی به غزه

منابع فلسطینی از گلوله باران شدید محله الصبره و حومه مقر آژانس امدادی در غرب شهر غزه از سوی توپخانه رژیم صهیونیستی خبر دادند.

همزمان جنگنده های رژیم صهیونیستی نیز حمله های شدیدی به منازل مسکونی در محله الزیتون در جنوب شهر غزه انجام دادند.

جنگنده های رژیم صهیونیستی همچنین جنوب مرکز درمانی شفا در غرب غزه را آماج حمله های ددمنشانه خود قرار دادند.

همزمان صدای تیراندازی شدید در غرب شهر غزه به گوش می رسد. منطقه شیخ زاید در شمال غزه نیز به شدت از سوی اشغالگران هدف قرار گرفت.

جنگنده های رژیم صهیونیستی به شدت مناطقی از خان یونس را نیز بمباران کردند.

در غرب خان یونس نظامیان رژیم صهیونیستی به ساکنان و خبرنگاران تیراندازی کردند.

عملیات سرایا القدس علیه نظامیان صهیونیست

گردان‌های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین تصاویری از به‌رگبار بستن برج مراقبت و جاسوسی نظامیان رژیم صهیونیستی در شرق جبالیا در شمال نوار غزه منتشر کرد.

در این ویدئو مشاهده می‌شود که نظامیان اشغالگر که در پشت خاکریزها مخفی شده‌اند، هدف آتش سنگین رزمندگان گردان‌های قدس قرار می‌گیرند.

ارتکاب ۱۳ جنایت جدید از سوی اشغالگران در غزه

وزارت بهداشت غزه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که رژیم صهیونیستی طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۳ جنایت در غزه مرتکب شده که شهدای این اقدامات بالغ بر ۱۱۲ نفر بوده و ۱۴۸ تن دیگر نیز زخمی شده‌اند.

وزارت بهداشت غزه در بیانیه خود می‌افزاید که به این ترتیب تعداد شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه از ابتدای عملیات ۷ اکتبر تاکنون به عدد ۲۷۱۳۱ شهید و ۶۶۲۸۷ زخمی رسیده است.

شبکه خبری الجزیره همچنین گزارش داد که رژیم صهیونیست یک منزل مسکونی در شرق منطقه خانه یونس واقع در مرکز نوار غزه را موشک باران کرده است.

هلال احمر فلسطین نیز گزارش داد که رژیم صهیونیستی به موشک باران مناطق غزه و تیراندازی به اطراف بیمارستان الأمل واقع در خان یونس ادامه می‌دهد.

کتائب المجاهدین با موشکهای کوتاه برد نظامیان صهیونیست را هدف قرار داد

گردانهای المجاهدین اعلام کردند: جنگ افزارها و نظامیان صهیونیست را در غرب شهر غزه با موشکهای کوتاه برد هدف قرار دادیم.

سرایا القدس مرکز نظامی «فجه» دشمن صهیونیست را هدف قرار داد

سرایا القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز بیان کرد: مرکز نظامی فجه در شرق غزه را با موشکهای ۱۰۷ در عملیات مشترک با گردانهای شهید ابوعلی مصطفی درهم کوبیدیم.

جدیدترین موضع گیری نخست وزیر مالزی درباره غزه

انور ابراهیم نخست وزیر مالزی در گفتگو با الجزیره مباشر، به موضع گیری درباره جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه پرداخت و بیان کرد: پیام ما به مردم غزه این است که از آن‌ها و حق آن‌ها برای دفاع از سرزمین خود حمایت می‌کنیم. مشکل حوثی‌ها نیستند، بلکه مشکل جنگ علیه غزه است و این جنگ باید متوقف شود تا هرگونه تنش و درگیری در منطقه پایان یابد.

وی گفت: راه‌های ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه از طریق گذرگاه رفح را با مسئولان مصری بررسی کردیم. کشورها باید بر رنج و محنت‌های موجود در غزه متمرکز شوند. سرویس‌های امنیتی مالزی برای پیشگیری از هرگونه عملیات ترور فلسطینی ها در خاک این کشور در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند. هرگونه اقدام برای ترور فلسطینی ها در خاک مالزی قاطعانه برخورد خواهیم کرد.

انور ابراهیم تاکید کرد: ما نمی توانیم به عنوان کشورهای عربی واسلامی به فلسطینی ها کمک کنیم و به غزه کمک بفرستیم زیرا ما ضعیف هستیم. صرف نظر از دلیل وقوع جنگ این جنگ باید متوقف شود.

وی از تلاشهای میانجی گرایانه قطر در زمینه برقراری آتش بس تمجید و بر حمایت کشورش از تداوم این تلاشها تاکید کرد.

انور ابراهیم گفت: ما حامی ساکنان غزه و حق دفاع آنها از اراضی شان هستیم. امیدوارم در اسرع وقت بتوانم به غزه هنگامی که صلح برقرار شد، بروم.

وی افزود: ما روابط قوی با آمریکا داریم اما به هیچ کشوری اجازه نمی دهیم که به ما دیکته کند که چگونه با کشور دیگری تعامل کنیم.

نخست وزیر مالزی همچنین اظهار داشت: روابط ما با چین با وجود برخی مشکلات مربوط به دریای چین خوب است.

نخست وزیر مالزی تاکید کرد که فلسطینی ها صاحب حق هستند و کشورهای عربی و اسلامی باید از راهکار دودولتی حمایت کنند.

انهدام تانک مرکاوای رژیم صهیونیستی به دست قسام در غرب خان یونس

مبارزان مقاومت فلسطین در حال نبرد سنگین با اشغالگران در غرب خان یونس هستند.

گردانهای قسام شاخه نظامی جنبش حماس اعلام کرد که یک تانک مرکاوای رژیم صهیونیستی را با موشک یاسین در منطقه جوره العقاغد در غرب خان یونس هدف قرار داده و به آتش کشیده است.

راهپیمایی گسترده یمنی ها در حمایت از غزه و علیه حمله آمریکا و انگلیس

مردم یمن صبح امروز جمعه در هشت منطقه مختلف استان صعده در شمال این کشور بار دیگر با برپایی راهپیمایی میلیونی حمایت خود را از مردم غزه اعلام و تجاوز آمریکا و انگلیس به کشورشان را محکوم کردند.

این راهپیمایی در شهرهای صعده، الظاهر، المرازم، شعارة برازح، الجَرَشة بغمر، قطابر، ذویب و بنی بحر برگزار شد.

راهپیمایان پرچم‌های فلسطین و یمن و پارچه‌نوشته‌هایی در محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه و نسل‌کشی فلسطین‌ها با حمایت آمریکا در دست داشتند.

آنها با سردادن شعارهایی خشم خود را از کشتار ملت فلسطین به‌دست صهیونیست‌ها در غزه و تجاوز آمریکایی-انگلیسی به یمن محکوم و بر تداوم تقابل با متجاوزان و حمایت از مردم فلسطین تا پیروزی تأکید کردند.

راهپیمایان یمنی همچنین شعار می‌دادند: (بسم الله، به خدا توکل کرده‌ایم)، (با آزادگان و قرآن علیه ائتلاف شیطان مبارزه می‌کنیم)، (حمایت از اسرائیل بس است، کاسه صبرمان لبریز شده است)، (روح و جانمان فدای مسجدالاقصی)، (الله اکبر… آمریکا شیطان بزرگ)، (در کنار غزه و فلسطین هستیم)، (برای جنگ با آمریکا آماده‌ایم).

عقب نشینی نظامیان صهیونیست از مناطقی جدید در غزه

نظامیان رژیم صهیونیستی از مناطق «العطاطره» و «السودانیه» در شمال غرب شهر غزه به سمت شهرک «زکیم» در داخل سرزمین‌های اشغالی عقب‌نشینی کردند.

صهیونیست‌ها همچنین تجهیزات نظامی خود را از مجاورت دانشگاه الاقصی و بیمارستان‌های «الامل» و «الخیر» در خان‌یونس خارج کردند.

حمله به پایگاه اشغالگران آمریکایی در سوریه

پایگاه نظامیان آمریکایی در میدان نفتی «العمر» واقع در حومه دیرالزور در شرق سوریه با سه پهپاد هدف حمله قرار گرفت.

خبرنگار المیادین گزارش داد که صدای انفجارهای مهیبی در پایگاه نظامیان آمریکایی در میدان نفتی العمر همزمان با پرواز پهپادها بر فراز منطقه شنیده شده است.

وی همچنین از پرواز بالگردهای آمریکایی بر فراز پایگاه العمر پس از حمله پهپادی به آن خبر داد و افزود خط پرواز بالگردهای آمریکایی تا منطقه حد فاصل بین ارتش سوریه و شبه نظامیان قسد در حومه دیرالزور امتداد یافت.

نبرد مبارزان مقاومت با اشغالگران

همزمان مبارزان مقاومت به نبرد با اشغالگران در شهر غزه ادامه دادند. منابع فلسطینی از شنیده شدن صدای درگیری شدید در مناطق غربی شهر غزه خبر دادند.

احضار سفیر رژیم صهیونیستی از سوی بلژیک

وزارت خارجه بلژیک سفیر رژیم صهیونیستی در این کشور را برای توضیح درباره بمباران دفاتر همکاری و توسعه این کشور در غزه احضار کرد.

حاجا لحبیب وزیر خارجه بلژیک در حساب کاربری خود در شبکه ایکس (توئیتر سابق) نوشت: دفاتر آژانس توسعه و همکاری بلژیک در غزه بمباران و تخریب شدند.

وزیر خارجه بلژیک تاکید کرد که هدف قرار دادن ساختمان‌های غیرنظامی در غزه غیرقابل قبول است.

وی افزود: سفیراسرائیل برای توضیح در مورد تخریب دفاتر آژانس همکاری و توسعه بلژیک در غزه احضار شده است.