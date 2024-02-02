بازگشایی گردنه آهوان/ شهمیرزاد_فولادمحله همچنان مسدود است

سرهنگ موسی بزرگی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه در محورهای مواصلاتی استان سمنان شاهد بارش برف هستیم، ابراز داشت: از شب گذشته به علت شدت بارش‌ها گردنه آهوان مسدود و با تلاش عوامل راهداری هم اکنون بازگشایی شد.

وی ضمن بیان اینکه مأموران پلیس راه استان سمنان در محورهای اصلی مستقر هستند، افزود: از هم وطنان درخواست داریم تا عادی شدن شرایط جوی از حضور در جاده‌ها و سفرهای غیر ضروری پرهیز کنند.

رئیس پلیس راه استان سمنان با بیان اینکه هم اکنون محور شهمیرزاد به فولاد محله مسدود است، ابراز داشت: شدت بارش در این محور زیاد گزارش شده و تا اطلاع ثانوی رانندگان از تردد در آن خودداری کنند.

بزرگی اضافه کرد: از رانندگان درخواست داریم بستن زنجیر چرخ را در شرایط عادی آموزش ببینند تا در چنین شرایط برفی و لغزنده بتوانند از تجهیزات به درستی استفاده کنند.